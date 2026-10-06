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Технологии биоэкономики позволят создавать в России аминокислоты и витамины - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Технологии биоэкономики позволят создавать в России аминокислоты и витамины
Технологии биоэкономики позволят создавать в России аминокислоты и витамины - 06.10.2026, ПРАЙМ
Технологии биоэкономики позволят создавать в России аминокислоты и витамины
Технологии биоэкономики позволят создавать в России аминокислоты и витамины, которые ранее импортировались в страну, говорится в стратегии развития биоэкономики | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T23:12+0300
2026-10-06T23:12+0300
финансы
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Технологии биоэкономики позволят создавать в России аминокислоты и витамины, которые ранее импортировались в страну, говорится в стратегии развития биоэкономики РФ до 2036 года. "Технологии биоэкономики будут способствовать развитию производства сырья и комплектующих для последующего изготовления лекарственных препаратов и медицинских изделий с учетом имеющейся потребности системы здравоохранения, включая получение аминокислот и витаминов, ранее импортируемых в Российскую Федерацию", - говорится в документе. Накануне кабмин утвердил стратегию развития биоэкономики в России. Ее приоритетами являются укрепление технологической базы, глубокая переработка биоресурсов и расширение применения биотехнологий в традиционных отраслях. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку, финансирование национального проекта по биоэкономике в 2027-2029 годах планируется в объеме около 12 миллиардов рублей.
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192
40
192
40
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40
192
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финансы
Финансы
23:12 06.10.2026
 
Технологии биоэкономики позволят создавать в России аминокислоты и витамины

Стратегия развития биоэкономики: биотехнологии позволят создавать в России аминокислоты

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Технологии биоэкономики позволят создавать в России аминокислоты и витамины, которые ранее импортировались в страну, говорится в стратегии развития биоэкономики РФ до 2036 года.
"Технологии биоэкономики будут способствовать развитию производства сырья и комплектующих для последующего изготовления лекарственных препаратов и медицинских изделий с учетом имеющейся потребности системы здравоохранения, включая получение аминокислот и витаминов, ранее импортируемых в Российскую Федерацию", - говорится в документе.
Накануне кабмин утвердил стратегию развития биоэкономики в России. Ее приоритетами являются укрепление технологической базы, глубокая переработка биоресурсов и расширение применения биотехнологий в традиционных отраслях.
Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку, финансирование национального проекта по биоэкономике в 2027-2029 годах планируется в объеме около 12 миллиардов рублей.
 
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