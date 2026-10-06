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Россия планирует нарастить долю биотоплива в энергетическом балансе - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Россия планирует нарастить долю биотоплива в энергетическом балансе
Россия планирует нарастить долю биотоплива в энергетическом балансе - 06.10.2026, ПРАЙМ
Россия планирует нарастить долю биотоплива в энергетическом балансе
Россия планирует до 2050 года поэтапно нарастить долю биотоплива, в том числе авиационного, в энергетическом балансе страны, говорится в стратегии развития... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T23:18+0300
2026-10-06T23:18+0300
россия
газпром
газпром нефть
аэрофлот
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Россия планирует до 2050 года поэтапно нарастить долю биотоплива, в том числе авиационного, в энергетическом балансе страны, говорится в стратегии развития биоэкономики в РФ на период до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года, утвержденную распоряжением правительства РФ. "Развитие биоэнергетики и распределенной энергогенерации стимулирует производство биотоплива нового поколения… поэтапное увеличение доли биотоплива, в том числе авиационного биотоплива, в отраслевом балансе", - говорится в документе. Также до 2050 года в России планируется внедрить биосмазочные материалы и биокомпозиты. В стратегии отмечается, что развитие биоэнергетики также способствует повышению конкурентоспособности топливно-энергетического комплекса России в долгосрочной перспективе. В России уже активно развивается область биотоплива. В конце сентября ученые сразу нескольких научных институтов и вузов РФ разработали технологию получения биокеросина из сосновых опилок и лузги подсолнечника. Среди компаний эту область активно развивает "Газпром нефть". Так, в июне 2023 года компания впервые в России заправила судно биотопливом, а в феврале 2026 года первое российское экологичное авиатопливо (SAF-топливо) компании прошло успешное тестирование. В сентябре стало известно, что по инициативе "Газпром нефти" в России создается национальная система сертификации авиационного биотоплива, которая станет альтернативой зарубежным сертификационным центрам. Совместно с "Аэрофлотом" компания будет развивать рынок SAF-топлива в РФ - от расчета экономической модели цепочки поставок до дорожной карты поэтапного перехода.
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россия, газпром, газпром нефть, аэрофлот
РОССИЯ, Газпром, Газпром нефть, Аэрофлот
23:18 06.10.2026
 
Россия планирует нарастить долю биотоплива в энергетическом балансе

Россия планирует поэтапно нарастить долю биотоплива в энергетическом балансе до 2050 года

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Россия планирует до 2050 года поэтапно нарастить долю биотоплива, в том числе авиационного, в энергетическом балансе страны, говорится в стратегии развития биоэкономики в РФ на период до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года, утвержденную распоряжением правительства РФ.
"Развитие биоэнергетики и распределенной энергогенерации стимулирует производство биотоплива нового поколения… поэтапное увеличение доли биотоплива, в том числе авиационного биотоплива, в отраслевом балансе", - говорится в документе.
Также до 2050 года в России планируется внедрить биосмазочные материалы и биокомпозиты.
В стратегии отмечается, что развитие биоэнергетики также способствует повышению конкурентоспособности топливно-энергетического комплекса России в долгосрочной перспективе.
В России уже активно развивается область биотоплива. В конце сентября ученые сразу нескольких научных институтов и вузов РФ разработали технологию получения биокеросина из сосновых опилок и лузги подсолнечника. Среди компаний эту область активно развивает "Газпром нефть". Так, в июне 2023 года компания впервые в России заправила судно биотопливом, а в феврале 2026 года первое российское экологичное авиатопливо (SAF-топливо) компании прошло успешное тестирование.
В сентябре стало известно, что по инициативе "Газпром нефти" в России создается национальная система сертификации авиационного биотоплива, которая станет альтернативой зарубежным сертификационным центрам. Совместно с "Аэрофлотом" компания будет развивать рынок SAF-топлива в РФ - от расчета экономической модели цепочки поставок до дорожной карты поэтапного перехода.
 
РОССИЯГазпромГазпром нефтьАэрофлот
 
 
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