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Эксперт рассказал, какие вина предпочитают россияне

Эксперт рассказал, какие вина предпочитают россияне - 06.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие вина предпочитают россияне

Россияне предпочитают красные вина, однако растет спрос и на сухие белые и розовые, рассказал РИА Новости директор по виноделию "Абрау-Дюрсо" Жорж Бланк. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T13:45+0300

2026-10-06T13:45+0300

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россия

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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 6 окт - ПРАЙМ. Россияне предпочитают красные вина, однако растет спрос и на сухие белые и розовые, рассказал РИА Новости директор по виноделию "Абрау-Дюрсо" Жорж Бланк. "Российские потребители отдают явное предпочтение красным винам, которые воспринимаются как более гастрономичные и лучше сочетающиеся с традиционной кухней", - сказал он. При этом, по его словам, растет спрос и на сухие белые и розовые вина, особенно среди молодой городской аудитории и в современной ресторанной среде. Важное место занимают и игристые вина - как для праздничных случаев, так и в повседневном потреблении, добавил собеседник агентства. "Особенность российского рынка — сохранение спроса на полусладкие и сладкие стили, хотя общий тренд движется в сторону общемирового - более сухих вин", - уточнил Бланк. Согласно данным статистики, которые изучило РИА Новости, потребление алкоголя в России находится на минимуме с 1996 года. Так, с начала года россияне сократили употребление спиртного на 0,54 литра - до 7,52 литра на человека в августе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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