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Эксперт рассказал, какие вина предпочитают россияне - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, какие вина предпочитают россияне
Эксперт рассказал, какие вина предпочитают россияне - 06.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какие вина предпочитают россияне
Россияне предпочитают красные вина, однако растет спрос и на сухие белые и розовые, рассказал РИА Новости директор по виноделию "Абрау-Дюрсо" Жорж Бланк. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:45+0300
2026-10-06T13:46+0300
бизнес
россия
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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 6 окт - ПРАЙМ. Россияне предпочитают красные вина, однако растет спрос и на сухие белые и розовые, рассказал РИА Новости директор по виноделию "Абрау-Дюрсо" Жорж Бланк. "Российские потребители отдают явное предпочтение красным винам, которые воспринимаются как более гастрономичные и лучше сочетающиеся с традиционной кухней", - сказал он. При этом, по его словам, растет спрос и на сухие белые и розовые вина, особенно среди молодой городской аудитории и в современной ресторанной среде. Важное место занимают и игристые вина - как для праздничных случаев, так и в повседневном потреблении, добавил собеседник агентства. "Особенность российского рынка — сохранение спроса на полусладкие и сладкие стили, хотя общий тренд движется в сторону общемирового - более сухих вин", - уточнил Бланк. Согласно данным статистики, которые изучило РИА Новости, потребление алкоголя в России находится на минимуме с 1996 года. Так, с начала года россияне сократили употребление спиртного на 0,54 литра - до 7,52 литра на человека в августе.
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
13:45 06.10.2026 (обновлено: 13:46 06.10.2026)
 
Эксперт рассказал, какие вина предпочитают россияне

Директор по виноделию "Абрау-Дюрсо" Бланк: россияне предпочитают красные вина

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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 6 окт - ПРАЙМ. Россияне предпочитают красные вина, однако растет спрос и на сухие белые и розовые, рассказал РИА Новости директор по виноделию "Абрау-Дюрсо" Жорж Бланк.
"Российские потребители отдают явное предпочтение красным винам, которые воспринимаются как более гастрономичные и лучше сочетающиеся с традиционной кухней", - сказал он.
При этом, по его словам, растет спрос и на сухие белые и розовые вина, особенно среди молодой городской аудитории и в современной ресторанной среде.
Важное место занимают и игристые вина - как для праздничных случаев, так и в повседневном потреблении, добавил собеседник агентства.
"Особенность российского рынка — сохранение спроса на полусладкие и сладкие стили, хотя общий тренд движется в сторону общемирового - более сухих вин", - уточнил Бланк.
Согласно данным статистики, которые изучило РИА Новости, потребление алкоголя в России находится на минимуме с 1996 года. Так, с начала года россияне сократили употребление спиртного на 0,54 литра - до 7,52 литра на человека в августе.
 
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