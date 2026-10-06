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ВВП Украины в 2026 году вырастет самыми медленными за четыре года темпами
ВВП Украины в 2026 году вырастет самыми медленными за четыре года темпами - 06.10.2026, ПРАЙМ
ВВП Украины в 2026 году вырастет самыми медленными за четыре года темпами
Рост ВВП Украины в 2026 году замедлится до 1,2%, что станет самым медленным темпом увеличения экономики страны за четыре года, следует из доклада Всемирного... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T18:46+0300
2026-10-06T18:46+0300
2026-10-06T18:53+0300
мировая экономика
финансы
украина
всемирный банк
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Рост ВВП Украины в 2026 году замедлится до 1,2%, что станет самым медленным темпом увеличения экономики страны за четыре года, следует из доклада Всемирного банка. "Усиление ударов по критически важным объектам инфраструктуры, вероятно, приведет к замедлению экономического роста на Украине до 1,2% в 2026 году, что станет самым низким показателем за последние четыре года", - говорится в сообщении. Всемирный банк отмечает, что нехватка рабочей силы и высокие затраты на энергоносители усугубляют ситуацию с ростом украинской экономики. В 2027 году организация ожидает рост ВВП Украины на уровне 1,5%, а в 2028 году - на 3%.
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мировая экономика, финансы, украина, всемирный банк
Мировая экономика, Финансы, УКРАИНА, Всемирный банк
ВВП Украины в 2026 году вырастет самыми медленными за четыре года темпами
Всемирный банк: рост ВВП Украины в 2026 году замедлится до 1,2%
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Рост ВВП Украины в 2026 году замедлится до 1,2%, что станет самым медленным темпом увеличения экономики страны за четыре года, следует из доклада Всемирного банка.
"Усиление ударов по критически важным объектам инфраструктуры, вероятно, приведет к замедлению экономического роста на Украине до 1,2% в 2026 году, что станет самым низким показателем за последние четыре года", - говорится в сообщении.
Всемирный банк отмечает, что нехватка рабочей силы и высокие затраты на энергоносители усугубляют ситуацию с ростом украинской экономики.
В 2027 году организация ожидает рост ВВП Украины на уровне 1,5%, а в 2028 году - на 3%.