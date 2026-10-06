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"Ростелеком" запустил трансъевразийскую волоконно-оптическую линию TEA Next - 06.10.2026, ПРАЙМ
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"Ростелеком" запустил трансъевразийскую волоконно-оптическую линию TEA Next
"Ростелеком" запустил трансъевразийскую волоконно-оптическую линию TEA Next - 06.10.2026, ПРАЙМ
"Ростелеком" запустил трансъевразийскую волоконно-оптическую линию TEA Next
"Ростелеком" завершил строительство и запустил в эксплуатацию трансъевразийскую волоконно-оптическую линию связи TEA Next, дающую уникальные технические... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:30+0300
2026-10-06T13:40+0300
технологии
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азия
монголия
михаил мишустин
михаил осеевский
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. "Ростелеком" завершил строительство и запустил в эксплуатацию трансъевразийскую волоконно-оптическую линию связи TEA Next, дающую уникальные технические возможности для обмена трафиком между Европой и Азией, сообщила компания. Торжественный запуск новой ВОЛС состоялся на форуме "Цифровые решения" в присутствии премьер-министра РФ Михаила Мишустина. "Ростелеком" завершил строительство ТрансЕврАзийской линии связи на основе волоконно-оптической инфраструктуры TEA Next - крупнейшего инфраструктурного проекта в телеком-отрасли страны", - рассказали в компании. Проект, стартовавший в 2020 году, соединил западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы с Монголией и Китаем. Предполагается, что линия обеспечит бесшовные продления оптических волокон в азиатском и европейском регионах. "Волоконно-оптическая линия связи TEA Next обеспечивает уникальные технические возможности для организации каналов связи между Европой и Азией, недоступные ни в одной из существующих наземных или подводных линий", - подчеркнули в компании. Как пояснил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, с технологической точки зрения ВОЛС нужна для развития дата-центров и облаков, искусственного интеллекта и для дальнейшей цифровизации государства, регионов, бизнеса и граждан. А с международной точки зрения новая магистральная линия подчеркивает транзитные преимущества России и имеет большой экспортный потенциал, отметил он. Так, "Ростелеком" уже видит большой интерес со стороны зарубежных потребителей. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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технологии, россия, европа, азия, монголия, михаил мишустин, михаил осеевский, ростелеком
Технологии, РОССИЯ, ЕВРОПА, АЗИЯ, МОНГОЛИЯ, Михаил Мишустин, Михаил Осеевский, Ростелеком
13:30 06.10.2026 (обновлено: 13:40 06.10.2026)
 
"Ростелеком" запустил трансъевразийскую волоконно-оптическую линию TEA Next

"Ростелеком" запустил трансъевразийскую волоконно-оптическую линию связи TEA Next

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. "Ростелеком" завершил строительство и запустил в эксплуатацию трансъевразийскую волоконно-оптическую линию связи TEA Next, дающую уникальные технические возможности для обмена трафиком между Европой и Азией, сообщила компания.
Торжественный запуск новой ВОЛС состоялся на форуме "Цифровые решения" в присутствии премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
"Ростелеком" завершил строительство ТрансЕврАзийской линии связи на основе волоконно-оптической инфраструктуры TEA Next - крупнейшего инфраструктурного проекта в телеком-отрасли страны", - рассказали в компании.
Проект, стартовавший в 2020 году, соединил западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы с Монголией и Китаем. Предполагается, что линия обеспечит бесшовные продления оптических волокон в азиатском и европейском регионах.
"Волоконно-оптическая линия связи TEA Next обеспечивает уникальные технические возможности для организации каналов связи между Европой и Азией, недоступные ни в одной из существующих наземных или подводных линий", - подчеркнули в компании.
Как пояснил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, с технологической точки зрения ВОЛС нужна для развития дата-центров и облаков, искусственного интеллекта и для дальнейшей цифровизации государства, регионов, бизнеса и граждан.
А с международной точки зрения новая магистральная линия подчеркивает транзитные преимущества России и имеет большой экспортный потенциал, отметил он. Так, "Ростелеком" уже видит большой интерес со стороны зарубежных потребителей.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
ТехнологииРОССИЯЕВРОПААЗИЯМОНГОЛИЯМихаил МишустинМихаил ОсеевскийРостелеком
 
 
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