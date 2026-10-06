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В "Ростелекоме" рассказали о первых заказчиках новой линии связи TEA Next
В "Ростелекоме" рассказали о первых заказчиках новой линии связи TEA Next - 06.10.2026, ПРАЙМ
В "Ростелекоме" рассказали о первых заказчиках новой линии связи TEA Next
Первыми заказчиками в рамках новой трансъевразийской волоконно-оптической линии связи TEA Next стали российские операторы связи, интерес также проявляют... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:33+0300
2026-10-06T13:33+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Первыми заказчиками в рамках новой трансъевразийской волоконно-оптической линии связи TEA Next стали российские операторы связи, интерес также проявляют операторы Китая, Монголии и стран СНГ, рассказали в "Ростелекоме".
Ранее во вторник "Ростелеком" сообщил о завершении шестилетнего строительства крупнейшего телеком-проекта в стране - "ТрансЕврАзийской ВОЛС". Магистральная линия соединила западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы с Монголией и Китаем.
"Первыми заказчиками на аренду темных волокон TEA Next стали российские операторы связи", - сообщил "Ростелеком".
При реализации проекта использовались компоненты российского производства, подчеркнули к компании.
"К новой линии связи проявляют интерес операторы Китая, Монголии и стран СНГ", - добавили в "Ростелекоме".
Президент компании Михаил Осеевский подчеркнул, что новая ВОЛС по техническим параметрам опережает существующие и строящиеся подводные кабельные системы, в том числе по пропускной способности и задержке сигнала.
Проект призван стать ключевой магистральной инфраструктурой в России, которая позволит ускорить процесс трансформации и развития актуальных цифровых сервисов и услуг, пояснили в компании.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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технологии, россия, китай, монголия, михаил осеевский, ростелеком, снг
Технологии, РОССИЯ, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, Михаил Осеевский, Ростелеком, СНГ
В "Ростелекоме" рассказали о первых заказчиках новой линии связи TEA Next
"Ростелеком": первыми заказчиками новой ВОЛС TEA Next стали российские операторы связи
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Первыми заказчиками в рамках новой трансъевразийской волоконно-оптической линии связи TEA Next стали российские операторы связи, интерес также проявляют операторы Китая, Монголии и стран СНГ, рассказали в "Ростелекоме".
Ранее во вторник "Ростелеком" сообщил о завершении шестилетнего строительства крупнейшего телеком-проекта в стране - "ТрансЕврАзийской ВОЛС". Магистральная линия соединила западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы с Монголией и Китаем.
"Первыми заказчиками на аренду темных волокон TEA Next стали российские операторы связи", - сообщил "Ростелеком".
При реализации проекта использовались компоненты российского производства, подчеркнули к компании.
"К новой линии связи проявляют интерес операторы Китая, Монголии и стран СНГ", - добавили в "Ростелекоме".
Президент компании Михаил Осеевский подчеркнул, что новая ВОЛС по техническим параметрам опережает существующие и строящиеся подводные кабельные системы, в том числе по пропускной способности и задержке сигнала.
Проект призван стать ключевой магистральной инфраструктурой в России, которая позволит ускорить процесс трансформации и развития актуальных цифровых сервисов и услуг, пояснили в компании.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.