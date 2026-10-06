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В "Ростелекоме" рассказали о первых заказчиках новой линии связи TEA Next

В "Ростелекоме" рассказали о первых заказчиках новой линии связи TEA Next - 06.10.2026, ПРАЙМ

В "Ростелекоме" рассказали о первых заказчиках новой линии связи TEA Next

Первыми заказчиками в рамках новой трансъевразийской волоконно-оптической линии связи TEA Next стали российские операторы связи, интерес также проявляют... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T13:33+0300

2026-10-06T13:33+0300

2026-10-06T13:33+0300

технологии

россия

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михаил осеевский

ростелеком

снг

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Первыми заказчиками в рамках новой трансъевразийской волоконно-оптической линии связи TEA Next стали российские операторы связи, интерес также проявляют операторы Китая, Монголии и стран СНГ, рассказали в "Ростелекоме". Ранее во вторник "Ростелеком" сообщил о завершении шестилетнего строительства крупнейшего телеком-проекта в стране - "ТрансЕврАзийской ВОЛС". Магистральная линия соединила западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы с Монголией и Китаем. "Первыми заказчиками на аренду темных волокон TEA Next стали российские операторы связи", - сообщил "Ростелеком". При реализации проекта использовались компоненты российского производства, подчеркнули к компании. "К новой линии связи проявляют интерес операторы Китая, Монголии и стран СНГ", - добавили в "Ростелекоме". Президент компании Михаил Осеевский подчеркнул, что новая ВОЛС по техническим параметрам опережает существующие и строящиеся подводные кабельные системы, в том числе по пропускной способности и задержке сигнала. Проект призван стать ключевой магистральной инфраструктурой в России, которая позволит ускорить процесс трансформации и развития актуальных цифровых сервисов и услуг, пояснили в компании. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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технологии, россия, китай, монголия, михаил осеевский, ростелеком, снг