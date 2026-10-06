https://1prime.ru/20261006/rubl-873980449.html

Рубль продолжает снижение к юаню и во вторник

Рубль продолжает снижение к юаню и во вторник - 06.10.2026, ПРАЙМ

Рубль продолжает снижение к юаню и во вторник

Курс рубля продолжает тенденцию недели, продолжая снижение к юаню и во вторник, после вчерашнего сообщения Минфина РФ о плане существенного роста покупок валюты | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T12:14+0300

2026-10-06T12:14+0300

2026-10-06T13:13+0300

рынок

китай

минфин

минфин рф

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873980449.jpg?1791281596

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Курс рубля продолжает тенденцию недели, продолжая снижение к юаню и во вторник, после вчерашнего сообщения Минфина РФ о плане существенного роста покупок валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ) по бюджетному правилу, следует из данных Московской биржи. Минфин России в понедельник объявил, что с 7 октября по 6 ноября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 279,42 миллиарда рублей, по 12,7 миллиарда рублей в день. В сентябре покупки составляли 2,5 миллиарда в день. После этого по итогам понедельника курс юаня расчетами "завтра" за день торгов подскочил сразу на 26 копеек и составил 12,75 рубля. А на 11.47 мск вторника показатель увеличивается до 12,84 рубля. Резкости движению этого курса придают пониженные обороты торгов вследствие каникул в Китае. В нынешнем году выходные дни по случаю Дня образования Китайской Народной Республики были установлены с 1 по 7 октября. "Рубль сегодня находится под давлением... Главный повод для ослабления — решение Минфина с 7 октября впятеро увеличить покупки валюты и золота, до 12,7 миллиарда рублей в день. Рынок отыграл новость сразу, а низкие объемы торгов из-за "золотой недели" в Китае усилили движение", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". С учетом зеркалирующих операций Банка России на уровне 0,6 миллиарда рублей ежедневно чистые покупки составят примерно 12,12 миллиарда рублей после 1,92 миллиарда рублей периодом ранее, и растущий спрос на валюту усиливает давление на рубль, уточняет Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "При этом сохранение благоприятной внешнеторговой конъюнктуры, которая обеспечивает рост экспортной выручки, вероятно, удержит рубль от более заметного ослабления. Кроме того, в октябре экспортеры должны нарастить продажи валюты с учетом необходимости уплаты крупных налогов", - рассказал Денис Попов из ПСБ. Таким образом, в краткосрочной перспективе целевой диапазон стоимости юаня скорее всего будет находиться в районе 12,5-13 рублей, но во второй половине октября может быть возврат курсовых котировок к локальным минимумам (ниже 12,5 рублей), прогнозирует эксперт. Что же касается доллара, то он на внебиржевом валютном рынке достигал ранее во вторник 86,03 рубля после того, как в понедельник прошел два уровня сопротивления в 84,50 и 85,60 рубля соответственно, заключает Проценко.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, китай, минфин, минфин рф, банк россии