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Рубль продолжает снижение к юаню и во вторник
Рубль продолжает снижение к юаню и во вторник - 06.10.2026, ПРАЙМ
Рубль продолжает снижение к юаню и во вторник
Курс рубля продолжает тенденцию недели, продолжая снижение к юаню и во вторник, после вчерашнего сообщения Минфина РФ о плане существенного роста покупок валюты | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T12:14+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Курс рубля продолжает тенденцию недели, продолжая снижение к юаню и во вторник, после вчерашнего сообщения Минфина РФ о плане существенного роста покупок валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ) по бюджетному правилу, следует из данных Московской биржи. Минфин России в понедельник объявил, что с 7 октября по 6 ноября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 279,42 миллиарда рублей, по 12,7 миллиарда рублей в день. В сентябре покупки составляли 2,5 миллиарда в день. После этого по итогам понедельника курс юаня расчетами "завтра" за день торгов подскочил сразу на 26 копеек и составил 12,75 рубля. А на 11.47 мск вторника показатель увеличивается до 12,84 рубля. Резкости движению этого курса придают пониженные обороты торгов вследствие каникул в Китае. В нынешнем году выходные дни по случаю Дня образования Китайской Народной Республики были установлены с 1 по 7 октября. "Рубль сегодня находится под давлением... Главный повод для ослабления — решение Минфина с 7 октября впятеро увеличить покупки валюты и золота, до 12,7 миллиарда рублей в день. Рынок отыграл новость сразу, а низкие объемы торгов из-за "золотой недели" в Китае усилили движение", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". С учетом зеркалирующих операций Банка России на уровне 0,6 миллиарда рублей ежедневно чистые покупки составят примерно 12,12 миллиарда рублей после 1,92 миллиарда рублей периодом ранее, и растущий спрос на валюту усиливает давление на рубль, уточняет Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "При этом сохранение благоприятной внешнеторговой конъюнктуры, которая обеспечивает рост экспортной выручки, вероятно, удержит рубль от более заметного ослабления. Кроме того, в октябре экспортеры должны нарастить продажи валюты с учетом необходимости уплаты крупных налогов", - рассказал Денис Попов из ПСБ. Таким образом, в краткосрочной перспективе целевой диапазон стоимости юаня скорее всего будет находиться в районе 12,5-13 рублей, но во второй половине октября может быть возврат курсовых котировок к локальным минимумам (ниже 12,5 рублей), прогнозирует эксперт. Что же касается доллара, то он на внебиржевом валютном рынке достигал ранее во вторник 86,03 рубля после того, как в понедельник прошел два уровня сопротивления в 84,50 и 85,60 рубля соответственно, заключает Проценко.
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рынок, китай, минфин, минфин рф, банк россии
Рынок, КИТАЙ, Минфин, Минфин РФ, Банк России
Рубль продолжает снижение к юаню и во вторник
Курс рубля продолжает снижение к юаню и во вторник, продолжая снижение к юаню
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Курс рубля продолжает тенденцию недели, продолжая снижение к юаню и во вторник, после вчерашнего сообщения Минфина РФ о плане существенного роста покупок валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ) по бюджетному правилу, следует из данных Московской биржи.
Минфин России в понедельник объявил, что с 7 октября по 6 ноября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 279,42 миллиарда рублей, по 12,7 миллиарда рублей в день. В сентябре покупки составляли 2,5 миллиарда в день. После этого по итогам понедельника курс юаня расчетами "завтра" за день торгов подскочил сразу на 26 копеек и составил 12,75 рубля.
А на 11.47 мск вторника показатель увеличивается до 12,84 рубля.
Резкости движению этого курса придают пониженные обороты торгов вследствие каникул в Китае. В нынешнем году выходные дни по случаю Дня образования Китайской Народной Республики были установлены с 1 по 7 октября.
"Рубль сегодня находится под давлением... Главный повод для ослабления — решение Минфина с 7 октября впятеро увеличить покупки валюты и золота, до 12,7 миллиарда рублей в день. Рынок отыграл новость сразу, а низкие объемы торгов из-за "золотой недели" в Китае усилили движение", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса".
С учетом зеркалирующих операций Банка России на уровне 0,6 миллиарда рублей ежедневно чистые покупки составят примерно 12,12 миллиарда рублей после 1,92 миллиарда рублей периодом ранее, и растущий спрос на валюту усиливает давление на рубль, уточняет Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"При этом сохранение благоприятной внешнеторговой конъюнктуры, которая обеспечивает рост экспортной выручки, вероятно, удержит рубль от более заметного ослабления. Кроме того, в октябре экспортеры должны нарастить продажи валюты с учетом необходимости уплаты крупных налогов", - рассказал Денис Попов из ПСБ.
Таким образом, в краткосрочной перспективе целевой диапазон стоимости юаня скорее всего будет находиться в районе 12,5-13 рублей, но во второй половине октября может быть возврат курсовых котировок к локальным минимумам (ниже 12,5 рублей), прогнозирует эксперт.
Что же касается доллара, то он на внебиржевом валютном рынке достигал ранее во вторник 86,03 рубля после того, как в понедельник прошел два уровня сопротивления в 84,50 и 85,60 рубля соответственно, заключает Проценко.