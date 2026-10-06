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"Временная волатильность": аналитики оценили снижение курса рубля

"Временная волатильность": аналитики оценили снижение курса рубля - 06.10.2026, ПРАЙМ

"Временная волатильность": аналитики оценили снижение курса рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник к вечеру растерял инерционный рост после сильного импульса понедельника и пытается перейти к... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T17:51+0300

2026-10-06T17:51+0300

2026-10-06T17:51+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник к вечеру растерял инерционный рост после сильного импульса понедельника и пытается перейти к снижению, следует из данных Московской биржи Курс юаня расчетами "завтра" на 17.31 мск снижался на 1 копейку (-0,1%) - до 12,74 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,73-12,85 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,60 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 85,44 рубля. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 10 копеек и составил 12,37 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,32-12,56 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,15 рубля. Юань за сентябрь упал на 39 копеек, диапазон колебаний за месяц составил 12,32-13,01 рубля. Рубль ищет поддержку Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник продолжал повышаться по инерции в район максимумов с 8 сентября. Однако к вечеру он растерял утренний рост и переходит к легкому снижению. "На валютном рынке в первой половине дня сохранялся импульс на постепенное ослабление российского рубля, однако к вечеру он сменился коррекционным снижением", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.34 мск снижалась на 1,8% - до 98,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,2% - до 102 пунктов. Прогнозы Временно российская валюта должна продолжить показывать слабость, но в дальнейшем текущие покупки будут скомпенсированы более высокими продажами валюты со стороны экспортеров, говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Это должно привести к коррекционному укреплению рубля во второй половине октября", - добавляет он. Рубль ожидаемо ослабел на новости о росте покупок валюты в рамках бюджетного правила, отмечает Сергей Коныгин из банка "Синара". "При этом важно понимать, что в течение месяца экспортеры нарастят реализацию валюты (ближе к дате уплаты 28 октября), соответственно, мы не прогнозируем начала тренда на ослабление рубля из-за этой новости. Скорее можно говорить о временной волатильности, как это уже происходило", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мосбиржа, россия, рубль, валюта, курсы валют