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Фондовые индексы Nasdaq Composite и S&P 500 обновили исторические максимумы - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Фондовые индексы Nasdaq Composite и S&P 500 обновили исторические максимумы
Фондовые индексы Nasdaq Composite и S&P 500 обновили исторические максимумы - 06.10.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Nasdaq Composite и S&P 500 обновили исторические максимумы
Основные фондовые индексы США во вторник растут после выхода статистических данных, а Nasdaq Composite и S&P 500 обновили исторические максимумы, следует из... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T17:24+0300
2026-10-06T17:25+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник растут после выхода статистических данных, а Nasdaq Composite и S&amp;P 500 обновили исторические максимумы, следует из данных торгов. По состоянию на 16.59 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,65% относительно предыдущего закрытия - до 51 603,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,69% - до 27 665,46 пункта, а индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,69%, до 7827,51 пункта. Минутами ранее Nasdaq Composite и S&amp;P 500 достигали новых исторических максимумов в 27 677,46 и 7832,43 пункта соответственно. Ранее во вторник были опубликованы статистические данные по США. Так, по данным Бюро экономического анализа министерства торговли страны, дефицит торгового баланса США в августе увеличился на 13,7%, или на 12,7 миллиарда долларов, - до 105,6 миллиарда. Аналитики также обратили внимание на динамику в техсекторе страны. Акции технологических компаний Microsoft и Nvidia растут на 1,6 и 1,5% соответственно.
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рынок, индексы, торги, сша, dow jones, microsoft, nvidia, nasdaq composite
Рынок, Индексы, Торги, США, Dow Jones, Microsoft, Nvidia, Nasdaq Composite
17:24 06.10.2026 (обновлено: 17:25 06.10.2026)
 
Фондовые индексы Nasdaq Composite и S&P 500 обновили исторические максимумы

Американские фондовые индексы Nasdaq Composite и S&P 500 обновили исторические максимумы

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник растут после выхода статистических данных, а Nasdaq Composite и S&P 500 обновили исторические максимумы, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.59 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,65% относительно предыдущего закрытия - до 51 603,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,69% - до 27 665,46 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,69%, до 7827,51 пункта.
Минутами ранее Nasdaq Composite и S&P 500 достигали новых исторических максимумов в 27 677,46 и 7832,43 пункта соответственно.
Ранее во вторник были опубликованы статистические данные по США. Так, по данным Бюро экономического анализа министерства торговли страны, дефицит торгового баланса США в августе увеличился на 13,7%, или на 12,7 миллиарда долларов, - до 105,6 миллиарда.
Аналитики также обратили внимание на динамику в техсекторе страны. Акции технологических компаний Microsoft и Nvidia растут на 1,6 и 1,5% соответственно.
 
РынокИндексыТоргиСШАDow JonesMicrosoftNvidiaNasdaq Composite
 
 
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