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"Сентябрьские пики": аналитики спрогнозировали рост индекса Мосбиржи - 06.10.2026, ПРАЙМ
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"Сентябрьские пики": аналитики спрогнозировали рост индекса Мосбиржи
"Сентябрьские пики": аналитики спрогнозировали рост индекса Мосбиржи - 06.10.2026, ПРАЙМ
"Сентябрьские пики": аналитики спрогнозировали рост индекса Мосбиржи
Российский рынок акций приостанавливает рост последних сессий и демонстрирует символическое снижение из-за исчерпания драйверов последних сессий, следует из... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T15:42+0300
2026-10-06T15:42+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций приостанавливает рост последних сессий и демонстрирует символическое снижение из-за исчерпания драйверов последних сессий, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.53 мск снижается на 0,01% относительно предыдущего закрытия, до 2 319,44 пункта. "Давление связано в первую очередь с постепенным исчерпанием драйверов последних сессий: ожидания по трехсторонней встрече уже во многом заложены в котировки, новых подтверждений пока нет, а нефтяной фактор после недавнего роста также перестал давать дополнительный импульс", - комментирует Дмитрий Лозовой, аналитик ФГ "Финам". Так, декабрьский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 2,15%, до 98,16 доллара за баррель. Давление на рынок также сохраняют высокая доходность ОФЗ и риски, связанные с госбюджетом, которые ограничивают переток денег из долговых инструментов в акции, отмечает Владимир Чернов из Freedom Global. "Относительно слабая динамика фондовых индексов не выходит за рамки консолидации после роста в предыдущие дни, в то время как рынок получает поддержку от умеренного ослабления рубля", - добавляет Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "Татнефть" (-0,97%) и "Газпром" (-1,48%) находятся под давлением вместе с ухудшением конъюнктуры нефтегазового рынка. Снижение цены нефти марки Brent более чем на 2% ухудшает краткосрочный внешний фон для нефтяных компаний, несмотря на продолжающееся ослабление рубля", - рассказал Чернов. Также в лидерах снижения - акции "Башнефти" (−1,59%), "Вуша" (−1,48%), "Северстали" (−1,29%), ОВК (−1,21%). В лидерах роста котировок - акции "Московского кредитного банка" (+5,6%), Совкомбанка (+3,34%), ВТБ (+1,43%), "Газпром нефти" (+1,29%), "Мечела" (+0,96%). В частности, группа Совкомбанка объявила об увеличении выкуп акций банка до 3 миллиардов рублей в квартал с прежних 2 миллиардов. По МСФО капитал акционеров на 30 июня составлял 19 рублей на одну бумагу в обращении, и менеджмент считает такую оценку заниженной, поясняют в банке. "При прочих равных индекс Мосбиржи после непродолжительной консолидации может продолжить восстановление в область немногим выше 2380 пунктов, которая соответствует сентябрьским пикам", - считает Дудников. А ближе к концу недели рынок может получить дополнительную поддержку за счет приближения дат закрытия реестров акционеров "Новатэка", "Газпром нефти", "Т-Технологий", "Норникеля", заключает он.
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рынок, торги, индексы, владимир чернов, газпром, мосбиржа, совкомбанк
Рынок, Торги, Индексы, Владимир Чернов, Газпром, Мосбиржа, Совкомбанк
15:42 06.10.2026
 
"Сентябрьские пики": аналитики спрогнозировали рост индекса Мосбиржи

Дудников: индекс Мосбиржи может продолжить восстановление в область выше 2380 пунктов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций приостанавливает рост последних сессий и демонстрирует символическое снижение из-за исчерпания драйверов последних сессий, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.53 мск снижается на 0,01% относительно предыдущего закрытия, до 2 319,44 пункта.
"Давление связано в первую очередь с постепенным исчерпанием драйверов последних сессий: ожидания по трехсторонней встрече уже во многом заложены в котировки, новых подтверждений пока нет, а нефтяной фактор после недавнего роста также перестал давать дополнительный импульс", - комментирует Дмитрий Лозовой, аналитик ФГ "Финам".
Так, декабрьский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 2,15%, до 98,16 доллара за баррель.
Давление на рынок также сохраняют высокая доходность ОФЗ и риски, связанные с госбюджетом, которые ограничивают переток денег из долговых инструментов в акции, отмечает Владимир Чернов из Freedom Global.
"Относительно слабая динамика фондовых индексов не выходит за рамки консолидации после роста в предыдущие дни, в то время как рынок получает поддержку от умеренного ослабления рубля", - добавляет Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
"Татнефть" (-0,97%) и "Газпром" (-1,48%) находятся под давлением вместе с ухудшением конъюнктуры нефтегазового рынка. Снижение цены нефти марки Brent более чем на 2% ухудшает краткосрочный внешний фон для нефтяных компаний, несмотря на продолжающееся ослабление рубля", - рассказал Чернов. Также в лидерах снижения - акции "Башнефти" (−1,59%), "Вуша" (−1,48%), "Северстали" (−1,29%), ОВК (−1,21%).
В лидерах роста котировок - акции "Московского кредитного банка" (+5,6%), Совкомбанка (+3,34%), ВТБ (+1,43%), "Газпром нефти" (+1,29%), "Мечела" (+0,96%).
В частности, группа Совкомбанка объявила об увеличении выкуп акций банка до 3 миллиардов рублей в квартал с прежних 2 миллиардов. По МСФО капитал акционеров на 30 июня составлял 19 рублей на одну бумагу в обращении, и менеджмент считает такую оценку заниженной, поясняют в банке.
"При прочих равных индекс Мосбиржи после непродолжительной консолидации может продолжить восстановление в область немногим выше 2380 пунктов, которая соответствует сентябрьским пикам", - считает Дудников. А ближе к концу недели рынок может получить дополнительную поддержку за счет приближения дат закрытия реестров акционеров "Новатэка", "Газпром нефти", "Т-Технологий", "Норникеля", заключает он.
 
РынокТоргиИндексыВладимир ЧерновГазпромМосбиржаСовкомбанк
 
 
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