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"Сентябрьские пики": аналитики спрогнозировали рост индекса Мосбиржи

"Сентябрьские пики": аналитики спрогнозировали рост индекса Мосбиржи - 06.10.2026, ПРАЙМ

"Сентябрьские пики": аналитики спрогнозировали рост индекса Мосбиржи

Российский рынок акций приостанавливает рост последних сессий и демонстрирует символическое снижение из-за исчерпания драйверов последних сессий, следует из... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T15:42+0300

2026-10-06T15:42+0300

2026-10-06T15:42+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций приостанавливает рост последних сессий и демонстрирует символическое снижение из-за исчерпания драйверов последних сессий, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.53 мск снижается на 0,01% относительно предыдущего закрытия, до 2 319,44 пункта. "Давление связано в первую очередь с постепенным исчерпанием драйверов последних сессий: ожидания по трехсторонней встрече уже во многом заложены в котировки, новых подтверждений пока нет, а нефтяной фактор после недавнего роста также перестал давать дополнительный импульс", - комментирует Дмитрий Лозовой, аналитик ФГ "Финам". Так, декабрьский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 2,15%, до 98,16 доллара за баррель. Давление на рынок также сохраняют высокая доходность ОФЗ и риски, связанные с госбюджетом, которые ограничивают переток денег из долговых инструментов в акции, отмечает Владимир Чернов из Freedom Global. "Относительно слабая динамика фондовых индексов не выходит за рамки консолидации после роста в предыдущие дни, в то время как рынок получает поддержку от умеренного ослабления рубля", - добавляет Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "Татнефть" (-0,97%) и "Газпром" (-1,48%) находятся под давлением вместе с ухудшением конъюнктуры нефтегазового рынка. Снижение цены нефти марки Brent более чем на 2% ухудшает краткосрочный внешний фон для нефтяных компаний, несмотря на продолжающееся ослабление рубля", - рассказал Чернов. Также в лидерах снижения - акции "Башнефти" (−1,59%), "Вуша" (−1,48%), "Северстали" (−1,29%), ОВК (−1,21%). В лидерах роста котировок - акции "Московского кредитного банка" (+5,6%), Совкомбанка (+3,34%), ВТБ (+1,43%), "Газпром нефти" (+1,29%), "Мечела" (+0,96%). В частности, группа Совкомбанка объявила об увеличении выкуп акций банка до 3 миллиардов рублей в квартал с прежних 2 миллиардов. По МСФО капитал акционеров на 30 июня составлял 19 рублей на одну бумагу в обращении, и менеджмент считает такую оценку заниженной, поясняют в банке. "При прочих равных индекс Мосбиржи после непродолжительной консолидации может продолжить восстановление в область немногим выше 2380 пунктов, которая соответствует сентябрьским пикам", - считает Дудников. А ближе к концу недели рынок может получить дополнительную поддержку за счет приближения дат закрытия реестров акционеров "Новатэка", "Газпром нефти", "Т-Технологий", "Норникеля", заключает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, владимир чернов, газпром, мосбиржа, совкомбанк