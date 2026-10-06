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Самолет American Airlines подал сигнал о чрезвычайной ситуации

Самолет American Airlines подал сигнал о чрезвычайной ситуации - 06.10.2026, ПРАЙМ

Самолет American Airlines подал сигнал о чрезвычайной ситуации

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines, следовавший рейсом из Чикаго в Лос-Анджелес, подал сигнал о чрезвычайной ситуации вскоре после вылета и... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T18:10+0300

2026-10-06T18:10+0300

2026-10-06T18:10+0300

бизнес

airbus a321

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines, следовавший рейсом из Чикаго в Лос-Анджелес, подал сигнал о чрезвычайной ситуации вскоре после вылета и вернулся в аэропорт, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости. Согласно полетным данным, самолет с позывным AAL1009 типа Airbus A321-211 вылетел из чикагского аэропорта О'Хара в 15.09 мск, опоздав на девять минут, однако вскоре после вылета вернулся. Воздушное судно подало сигнал 7700, обозначающий чрезвычайную ситуацию. Позднее сервис Flightradar24 сообщил, что причиной инцидента стала неисправность гидравлической системы. Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, airbus a321