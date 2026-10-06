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Самолет American Airlines подал сигнал о чрезвычайной ситуации
Самолет American Airlines подал сигнал о чрезвычайной ситуации - 06.10.2026, ПРАЙМ
Самолет American Airlines подал сигнал о чрезвычайной ситуации
Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines, следовавший рейсом из Чикаго в Лос-Анджелес, подал сигнал о чрезвычайной ситуации вскоре после вылета и... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T18:10+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines, следовавший рейсом из Чикаго в Лос-Анджелес, подал сигнал о чрезвычайной ситуации вскоре после вылета и вернулся в аэропорт, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости.
Согласно полетным данным, самолет с позывным AAL1009 типа Airbus A321-211 вылетел из чикагского аэропорта О'Хара в 15.09 мск, опоздав на девять минут, однако вскоре после вылета вернулся. Воздушное судно подало сигнал 7700, обозначающий чрезвычайную ситуацию.
Позднее сервис Flightradar24 сообщил, что причиной инцидента стала неисправность гидравлической системы.
Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
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бизнес, airbus a321
Самолет American Airlines подал сигнал о чрезвычайной ситуации
Самолет American Airlines, летевший из Чикаго в Лос-Анджелес, подал сигнал о ЧС
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines, следовавший рейсом из Чикаго в Лос-Анджелес, подал сигнал о чрезвычайной ситуации вскоре после вылета и вернулся в аэропорт, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости.
Согласно полетным данным, самолет с позывным AAL1009 типа Airbus A321-211 вылетел из чикагского аэропорта О'Хара в 15.09 мск, опоздав на девять минут, однако вскоре после вылета вернулся. Воздушное судно подало сигнал 7700, обозначающий чрезвычайную ситуацию.
Позднее сервис Flightradar24 сообщил, что причиной инцидента стала неисправность гидравлической системы.
Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.