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Самолет American Airlines подал сигнал о чрезвычайной ситуации - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Самолет American Airlines подал сигнал о чрезвычайной ситуации
Самолет American Airlines подал сигнал о чрезвычайной ситуации - 06.10.2026, ПРАЙМ
Самолет American Airlines подал сигнал о чрезвычайной ситуации
Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines, следовавший рейсом из Чикаго в Лос-Анджелес, подал сигнал о чрезвычайной ситуации вскоре после вылета и... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T18:10+0300
2026-10-06T18:10+0300
бизнес
airbus a321
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines, следовавший рейсом из Чикаго в Лос-Анджелес, подал сигнал о чрезвычайной ситуации вскоре после вылета и вернулся в аэропорт, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости. Согласно полетным данным, самолет с позывным AAL1009 типа Airbus A321-211 вылетел из чикагского аэропорта О'Хара в 15.09 мск, опоздав на девять минут, однако вскоре после вылета вернулся. Воздушное судно подало сигнал 7700, обозначающий чрезвычайную ситуацию. Позднее сервис Flightradar24 сообщил, что причиной инцидента стала неисправность гидравлической системы. Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, airbus a321
Бизнес, Airbus A321
18:10 06.10.2026
 
Самолет American Airlines подал сигнал о чрезвычайной ситуации

Самолет American Airlines, летевший из Чикаго в Лос-Анджелес, подал сигнал о ЧС

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines, следовавший рейсом из Чикаго в Лос-Анджелес, подал сигнал о чрезвычайной ситуации вскоре после вылета и вернулся в аэропорт, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости.
Согласно полетным данным, самолет с позывным AAL1009 типа Airbus A321-211 вылетел из чикагского аэропорта О'Хара в 15.09 мск, опоздав на девять минут, однако вскоре после вылета вернулся. Воздушное судно подало сигнал 7700, обозначающий чрезвычайную ситуацию.
Позднее сервис Flightradar24 сообщил, что причиной инцидента стала неисправность гидравлической системы.
Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
 
БизнесAirbus A321
 
 
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