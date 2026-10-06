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В Санкт-Петербурге открылся научно-образовательный центр РГУ нефти и газа - 06.10.2026, ПРАЙМ
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В Санкт-Петербурге открылся научно-образовательный центр РГУ нефти и газа
В Санкт-Петербурге открылся научно-образовательный центр РГУ нефти и газа - 06.10.2026, ПРАЙМ
В Санкт-Петербурге открылся научно-образовательный центр РГУ нефти и газа
Новый научно-образовательный центр Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа имени Губкина открылся в Санкт-Петербурге при поддержке... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T21:11+0300
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россия
санкт-петербург
северо-запад
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Новый научно-образовательный центр Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа имени Губкина открылся в Санкт-Петербурге при поддержке "Газпрома", сообщила компания. РГУ нефти и газа имени Губкина является опорным вузом "Газпрома", напомнили в компании. "При поддержке "Газпрома" в Санкт-Петербурге открыт научно-образовательный центр Губкинского университета", - говорится в сообщении. Новый центр, как уточняется, станет площадкой для развития практико-ориентированного образования в интересах газовой отрасли. При этом обучающиеся смогут не только получать теоретические знания, но и приобретать практические навыки в организациях группы "Газпром" на Северо-Западе. Подчеркивается, что благодаря запуску центра появятся новые возможности для подготовки востребованных специалистов и наращивания кадрового потенциала российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В торжественном мероприятии по случаю открытия центра приняли участие глава "Газпрома" Алексей Миллер и ректор университета Виктор Мартынов. "На новой площадке мы будем обеспечивать работу теории и практики в единой связке. Объединим все этапы подготовки специалистов. Это профориентация школьников, обучение студентов, производственная практика и, конечно же, повышение квалификации", - приводятся слова главы "Газпрома" в сообщении компании.
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россия, санкт-петербург, северо-запад, алексей миллер, газпром
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Северо-Запад, Алексей Миллер, Газпром
21:11 06.10.2026
 
В Санкт-Петербурге открылся научно-образовательный центр РГУ нефти и газа

В Санкт-Петербурге открылся научно-образовательный центр РГУ нефти и газа имени Губкина

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Новый научно-образовательный центр Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа имени Губкина открылся в Санкт-Петербурге при поддержке "Газпрома", сообщила компания.
РГУ нефти и газа имени Губкина является опорным вузом "Газпрома", напомнили в компании.
"При поддержке "Газпрома" в Санкт-Петербурге открыт научно-образовательный центр Губкинского университета", - говорится в сообщении.
Новый центр, как уточняется, станет площадкой для развития практико-ориентированного образования в интересах газовой отрасли. При этом обучающиеся смогут не только получать теоретические знания, но и приобретать практические навыки в организациях группы "Газпром" на Северо-Западе.
Подчеркивается, что благодаря запуску центра появятся новые возможности для подготовки востребованных специалистов и наращивания кадрового потенциала российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
В торжественном мероприятии по случаю открытия центра приняли участие глава "Газпрома" Алексей Миллер и ректор университета Виктор Мартынов.
"На новой площадке мы будем обеспечивать работу теории и практики в единой связке. Объединим все этапы подготовки специалистов. Это профориентация школьников, обучение студентов, производственная практика и, конечно же, повышение квалификации", - приводятся слова главы "Газпрома" в сообщении компании.
 
РОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСеверо-ЗападАлексей МиллерГазпром
 
 
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