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"Сбер" планирует запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров - 06.10.2026, ПРАЙМ
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"Сбер" планирует запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров
"Сбер" планирует запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров - 06.10.2026, ПРАЙМ
"Сбер" планирует запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров
"Сбер" готовится запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров на базе четвероногих робопсов, пилотный запуск состоялся в Москве в сентябре, сообщает... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T00:40+0300
2026-10-06T00:40+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. "Сбер" готовится запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров на базе четвероногих робопсов, пилотный запуск состоялся в Москве в сентябре, сообщает газета "Известия" со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением проекта. "Сбер" готовится запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров в виде робопсов… Пилотный запуск состоялся в Москве в середине сентября", - пишет газета. По словам одного из собеседников "Известий", реальных заказов и возможности оформить доставку роботом пока нет. При этом, как подчеркивает газета со ссылкой на представителей "Сбера", компания развивает направление Physical AI — искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с физическим миром. "В рамках проекта банк разрабатывает и тестирует различные типы роботов, в том числе для задач логистики. "Сбер" пока изучает сценарии применения, оценивает эффективность и ценность для клиентов", - пояснили собеседники "Известий".
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
00:40 06.10.2026
 
"Сбер" планирует запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров

"Известия": "Сбер" планирует запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. "Сбер" готовится запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров на базе четвероногих робопсов, пилотный запуск состоялся в Москве в сентябре, сообщает газета "Известия" со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением проекта.
"Сбер" готовится запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров в виде робопсов… Пилотный запуск состоялся в Москве в середине сентября", - пишет газета.
По словам одного из собеседников "Известий", реальных заказов и возможности оформить доставку роботом пока нет.
При этом, как подчеркивает газета со ссылкой на представителей "Сбера", компания развивает направление Physical AI — искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с физическим миром.
"В рамках проекта банк разрабатывает и тестирует различные типы роботов, в том числе для задач логистики. "Сбер" пока изучает сценарии применения, оценивает эффективность и ценность для клиентов", - пояснили собеседники "Известий".
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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