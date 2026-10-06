https://1prime.ru/20261006/sber-873966864.html
"Сбер" планирует запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров
"Сбер" планирует запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров - 06.10.2026, ПРАЙМ
"Сбер" планирует запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров
"Сбер" готовится запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров на базе четвероногих робопсов, пилотный запуск состоялся в Москве в сентябре, сообщает... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T00:40+0300
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бизнес
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. "Сбер" готовится запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров на базе четвероногих робопсов, пилотный запуск состоялся в Москве в сентябре, сообщает газета "Известия" со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением проекта.
"Сбер" готовится запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров в виде робопсов… Пилотный запуск состоялся в Москве в середине сентября", - пишет газета.
По словам одного из собеседников "Известий", реальных заказов и возможности оформить доставку роботом пока нет.
При этом, как подчеркивает газета со ссылкой на представителей "Сбера", компания развивает направление Physical AI — искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с физическим миром.
"В рамках проекта банк разрабатывает и тестирует различные типы роботов, в том числе для задач логистики. "Сбер" пока изучает сценарии применения, оценивает эффективность и ценность для клиентов", - пояснили собеседники "Известий".
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бизнес, россия, москва
"Сбер" планирует запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров
"Известия": "Сбер" планирует запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. "Сбер" готовится запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров на базе четвероногих робопсов, пилотный запуск состоялся в Москве в сентябре, сообщает газета "Известия" со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением проекта.
"Сбер" готовится запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров в виде робопсов… Пилотный запуск состоялся в Москве в середине сентября", - пишет газета.
По словам одного из собеседников "Известий", реальных заказов и возможности оформить доставку роботом пока нет.
При этом, как подчеркивает газета со ссылкой на представителей "Сбера", компания развивает направление Physical AI — искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с физическим миром.
"В рамках проекта банк разрабатывает и тестирует различные типы роботов, в том числе для задач логистики. "Сбер" пока изучает сценарии применения, оценивает эффективность и ценность для клиентов", - пояснили собеседники "Известий".