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"Сбер" планирует запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров

"Сбер" планирует запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров - 06.10.2026, ПРАЙМ

"Сбер" планирует запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров

"Сбер" готовится запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров на базе четвероногих робопсов, пилотный запуск состоялся в Москве в сентябре, сообщает... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T00:40+0300

2026-10-06T00:40+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. "Сбер" готовится запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров на базе четвероногих робопсов, пилотный запуск состоялся в Москве в сентябре, сообщает газета "Известия" со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением проекта. "Сбер" готовится запустить доставку товаров с помощью роботов-курьеров в виде робопсов… Пилотный запуск состоялся в Москве в середине сентября", - пишет газета. По словам одного из собеседников "Известий", реальных заказов и возможности оформить доставку роботом пока нет. При этом, как подчеркивает газета со ссылкой на представителей "Сбера", компания развивает направление Physical AI — искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с физическим миром. "В рамках проекта банк разрабатывает и тестирует различные типы роботов, в том числе для задач логистики. "Сбер" пока изучает сценарии применения, оценивает эффективность и ценность для клиентов", - пояснили собеседники "Известий".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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