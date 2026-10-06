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Selectel разместит облигации двух серий на общую сумму 10 миллиардов рублей

Selectel разместит облигации двух серий на общую сумму 10 миллиардов рублей - 06.10.2026, ПРАЙМ

Selectel разместит облигации двух серий на общую сумму 10 миллиардов рублей

Российский провайдер IT-инфраструктуры Selectel разместит облигации двух серий на общую сумму 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T18:28+0300

2026-10-06T18:28+0300

2026-10-06T18:37+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российский провайдер IT-инфраструктуры Selectel разместит облигации двух серий на общую сумму 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на два выпуска облигаций серий 001P-09R и 001P-10R - с переменным и фиксированным купоном соответственно. Совокупный объем размещения был увеличен вдвое - до 10 миллиардов рублей на фоне высокого спроса со стороны инвесторов, сообщила компания. Объем выпуска с переменным купоном серии 001P-09R составил 8 миллиардов рублей. Итоговая ставка купона установлена на уровне ключевой ставки Банка России плюс премия в размере 2 процентных пункта. Объем выпуска с фиксированным купоном серии 001P-10R составил 2 миллиарда рублей. Ставка купона зафиксирована на уровне 16,25% годовых. Выпуски сроком обращения три с половиной года предусматривают выплату ежемесячных купонов и погашение амортизационными частями. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 13 октября. Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на инвестиционную программу Selectel для масштабирования бизнеса на фоне продолжающегося роста облачного рынка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, финансы, банк россии