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Selectel разместит облигации двух серий на общую сумму 10 миллиардов рублей - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Selectel разместит облигации двух серий на общую сумму 10 миллиардов рублей
Selectel разместит облигации двух серий на общую сумму 10 миллиардов рублей - 06.10.2026, ПРАЙМ
Selectel разместит облигации двух серий на общую сумму 10 миллиардов рублей
Российский провайдер IT-инфраструктуры Selectel разместит облигации двух серий на общую сумму 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T18:28+0300
2026-10-06T18:37+0300
рынок
россия
финансы
банк россии
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российский провайдер IT-инфраструктуры Selectel разместит облигации двух серий на общую сумму 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на два выпуска облигаций серий 001P-09R и 001P-10R - с переменным и фиксированным купоном соответственно. Совокупный объем размещения был увеличен вдвое - до 10 миллиардов рублей на фоне высокого спроса со стороны инвесторов, сообщила компания. Объем выпуска с переменным купоном серии 001P-09R составил 8 миллиардов рублей. Итоговая ставка купона установлена на уровне ключевой ставки Банка России плюс премия в размере 2 процентных пункта. Объем выпуска с фиксированным купоном серии 001P-10R составил 2 миллиарда рублей. Ставка купона зафиксирована на уровне 16,25% годовых. Выпуски сроком обращения три с половиной года предусматривают выплату ежемесячных купонов и погашение амортизационными частями. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 13 октября. Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на инвестиционную программу Selectel для масштабирования бизнеса на фоне продолжающегося роста облачного рынка.
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рынок, россия, финансы, банк россии
Рынок, РОССИЯ, Финансы, Банк России
18:28 06.10.2026 (обновлено: 18:37 06.10.2026)
 

Selectel разместит облигации двух серий на общую сумму 10 миллиардов рублей

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российский провайдер IT-инфраструктуры Selectel разместит облигации двух серий на общую сумму 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на два выпуска облигаций серий 001P-09R и 001P-10R - с переменным и фиксированным купоном соответственно. Совокупный объем размещения был увеличен вдвое - до 10 миллиардов рублей на фоне высокого спроса со стороны инвесторов, сообщила компания.
Объем выпуска с переменным купоном серии 001P-09R составил 8 миллиардов рублей. Итоговая ставка купона установлена на уровне ключевой ставки Банка России плюс премия в размере 2 процентных пункта.
Объем выпуска с фиксированным купоном серии 001P-10R составил 2 миллиарда рублей. Ставка купона зафиксирована на уровне 16,25% годовых.
Выпуски сроком обращения три с половиной года предусматривают выплату ежемесячных купонов и погашение амортизационными частями. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 13 октября.
Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на инвестиционную программу Selectel для масштабирования бизнеса на фоне продолжающегося роста облачного рынка.
 
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