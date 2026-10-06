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СМИ: сепаратисты победили на выборах в Квебеке и обещают референдум - 06.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: сепаратисты победили на выборах в Квебеке и обещают референдум
СМИ: сепаратисты победили на выборах в Квебеке и обещают референдум - 06.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: сепаратисты победили на выборах в Квебеке и обещают референдум
Сепаратистская Квебекская партия (Parti Québécois) одержала победу на провинциальных выборах в Квебеке 5 октября, пишет ИноСМИ со ссылкой на французское издание | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T16:46+0300
2026-10-06T18:06+0300
общество
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Сепаратистская Квебекская партия (Parti Québécois) одержала победу на провинциальных выборах в Квебеке 5 октября, пишет ИноСМИ со ссылкой на французское издание Boulevard Voltaire. Партия, выступающая за суверенитет и ограничение иммиграции, получила 59 мест из 127 в Национальной ассамблее, набрав 28 процентов голосов."Квебек заслуживает стать страной", — заявил лидер партии Поль Сен-Пьер Пламондон, пообещав провести референдум по вопросу независимости.49-летний адвокат Пламондон станет новым премьер-министром провинции с населением девять миллионов жителей. Поскольку партия не получила абсолютного большинства, ей придется сформировать правительство меньшинства. Для проведения референдума о независимости Квебекской партии потребуется поддержка других политических сил в парламенте.Победа сепаратистов знаменует серьезный сдвиг в политической жизни франкоязычной провинции. Вопрос о независимости Квебека остается одним из самых острых в канадской политике на протяжении десятилетий.
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общество
Общество
16:46 06.10.2026 (обновлено: 18:06 06.10.2026)
 
СМИ: сепаратисты победили на выборах в Квебеке и обещают референдум

BV: сепаратисты победили на региональных выборах в Квебеке, получив 58 мест в нацассамблее

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Сепаратистская Квебекская партия (Parti Québécois) одержала победу на провинциальных выборах в Квебеке 5 октября, пишет ИноСМИ со ссылкой на французское издание Boulevard Voltaire. Партия, выступающая за суверенитет и ограничение иммиграции, получила 59 мест из 127 в Национальной ассамблее, набрав 28 процентов голосов.
"Квебек заслуживает стать страной", — заявил лидер партии Поль Сен-Пьер Пламондон, пообещав провести референдум по вопросу независимости.
49-летний адвокат Пламондон станет новым премьер-министром провинции с населением девять миллионов жителей. Поскольку партия не получила абсолютного большинства, ей придется сформировать правительство меньшинства. Для проведения референдума о независимости Квебекской партии потребуется поддержка других политических сил в парламенте.
Победа сепаратистов знаменует серьезный сдвиг в политической жизни франкоязычной провинции. Вопрос о независимости Квебека остается одним из самых острых в канадской политике на протяжении десятилетий.
 
Общество
 
 
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