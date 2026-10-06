https://1prime.ru/20261006/serbija-873999022.html

В Сербии анонсировали начало прокладки трубопровода для СПГ из Греции

В Сербии анонсировали начало прокладки трубопровода для СПГ из Греции - 06.10.2026, ПРАЙМ

В Сербии анонсировали начало прокладки трубопровода для СПГ из Греции

Прокладка соединительного трубопровода (интерконнектора) из Северной Македонии в Сербию для поставок из терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Греции... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T17:42+0300

2026-10-06T17:42+0300

2026-10-06T17:47+0300

газ

сербия

северная македония

греция

ес

газопровод "турецкий поток"

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БЕЛГРАД, 6 окт – ПРАЙМ. Прокладка соединительного трубопровода (интерконнектора) из Северной Македонии в Сербию для поставок из терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Греции скоро начнется, сообщили министерства энергетики Сербии, Болгарии, Греции и Северной Македонии в опубликованном пресс-службой сербского ведомства совместном заявлении. Встреча профильных министров региона состоялась уже во второй раз, на этот раз в Белграде по инициативе сербской стороны. "Министры приветствовали подключение Сербии и Северной Македонии к вертикальному газовому коридору посредством их операторов газотранспортных систем и скорое начало строительства газового соединения между двумя странами", - говорится в сообщении. "Это соединение будет связано с газовым интерконнектором Греция – Северная Македония, который в настоящее время строится, причем завершение строительства греческого участка ожидается до конца 2026 года, в участка в Северной Македонии в 2027 году", - добавляется там. Отмечается, что трубы для участка газового интерконнектора Сербия – Северная Македония на территории Сербии уже доставлены. "Прокладка труб скоро начнется. Тем самым будет открыто новое направление для снабжения газом из терминала в порту Александруполис наряду с существующими направлениями, чем будет обеспечена дальнейшая диверсификация снабжения газом через Болгарию", - указало минэнерго. Ожидается, что экспортные объемы терминала СПГ в Александруполисе до 2027 года достигнут 9,5 миллиардов кубометров газа в год, "чем будет укреплена региональная диверсификация и устойчивость, с поддержкой постепенному отходу от российского газа для стран-членов ЕС согласно программе REPowerEU". Премьер Сербии Джуро Мацут в рамках форума "Европейского политического сообщества" в мае поддержал проект "Вертикального коридора" для снабжения Европы природным газом, альтернативного российским поставкам. Страны Евросоюза в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце марта на три месяца, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.

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газ, сербия, северная македония, греция, ес, газопровод "турецкий поток"