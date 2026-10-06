https://1prime.ru/20261006/serbija-873999022.html
В Сербии анонсировали начало прокладки трубопровода для СПГ из Греции
В Сербии анонсировали начало прокладки трубопровода для СПГ из Греции - 06.10.2026, ПРАЙМ
В Сербии анонсировали начало прокладки трубопровода для СПГ из Греции
Прокладка соединительного трубопровода (интерконнектора) из Северной Македонии в Сербию для поставок из терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Греции... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T17:42+0300
2026-10-06T17:42+0300
2026-10-06T17:47+0300
газ
сербия
северная македония
греция
ес
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873999022.jpg?1791298045
БЕЛГРАД, 6 окт – ПРАЙМ. Прокладка соединительного трубопровода (интерконнектора) из Северной Македонии в Сербию для поставок из терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Греции скоро начнется, сообщили министерства энергетики Сербии, Болгарии, Греции и Северной Македонии в опубликованном пресс-службой сербского ведомства совместном заявлении. Встреча профильных министров региона состоялась уже во второй раз, на этот раз в Белграде по инициативе сербской стороны. "Министры приветствовали подключение Сербии и Северной Македонии к вертикальному газовому коридору посредством их операторов газотранспортных систем и скорое начало строительства газового соединения между двумя странами", - говорится в сообщении. "Это соединение будет связано с газовым интерконнектором Греция – Северная Македония, который в настоящее время строится, причем завершение строительства греческого участка ожидается до конца 2026 года, в участка в Северной Македонии в 2027 году", - добавляется там. Отмечается, что трубы для участка газового интерконнектора Сербия – Северная Македония на территории Сербии уже доставлены. "Прокладка труб скоро начнется. Тем самым будет открыто новое направление для снабжения газом из терминала в порту Александруполис наряду с существующими направлениями, чем будет обеспечена дальнейшая диверсификация снабжения газом через Болгарию", - указало минэнерго. Ожидается, что экспортные объемы терминала СПГ в Александруполисе до 2027 года достигнут 9,5 миллиардов кубометров газа в год, "чем будет укреплена региональная диверсификация и устойчивость, с поддержкой постепенному отходу от российского газа для стран-членов ЕС согласно программе REPowerEU". Премьер Сербии Джуро Мацут в рамках форума "Европейского политического сообщества" в мае поддержал проект "Вертикального коридора" для снабжения Европы природным газом, альтернативного российским поставкам. Страны Евросоюза в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце марта на три месяца, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
сербия
северная македония
греция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, сербия, северная македония, греция, ес, газопровод "турецкий поток"
Газ, СЕРБИЯ, СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ, ГРЕЦИЯ, ЕС, Газопровод "Турецкий поток"
В Сербии анонсировали начало прокладки трубопровода для СПГ из Греции
Прокладка трубопровода в Сербию для СПГ из Греции скоро начнется
БЕЛГРАД, 6 окт – ПРАЙМ. Прокладка соединительного трубопровода (интерконнектора) из Северной Македонии в Сербию для поставок из терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Греции скоро начнется, сообщили министерства энергетики Сербии, Болгарии, Греции и Северной Македонии в опубликованном пресс-службой сербского ведомства совместном заявлении.
Встреча профильных министров региона состоялась уже во второй раз, на этот раз в Белграде по инициативе сербской стороны.
"Министры приветствовали подключение Сербии и Северной Македонии к вертикальному газовому коридору посредством их операторов газотранспортных систем и скорое начало строительства газового соединения между двумя странами", - говорится в сообщении.
"Это соединение будет связано с газовым интерконнектором Греция – Северная Македония, который в настоящее время строится, причем завершение строительства греческого участка ожидается до конца 2026 года, в участка в Северной Македонии в 2027 году", - добавляется там. Отмечается, что трубы для участка газового интерконнектора Сербия – Северная Македония на территории Сербии уже доставлены.
"Прокладка труб скоро начнется. Тем самым будет открыто новое направление для снабжения газом из терминала в порту Александруполис наряду с существующими направлениями, чем будет обеспечена дальнейшая диверсификация снабжения газом через Болгарию", - указало минэнерго.
Ожидается, что экспортные объемы терминала СПГ в Александруполисе до 2027 года достигнут 9,5 миллиардов кубометров газа в год, "чем будет укреплена региональная диверсификация и устойчивость, с поддержкой постепенному отходу от российского газа для стран-членов ЕС согласно программе REPowerEU".
Премьер Сербии Джуро Мацут в рамках форума "Европейского политического сообщества" в мае поддержал проект "Вертикального коридора" для снабжения Европы природным газом, альтернативного российским поставкам. Страны Евросоюза в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах.
Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце марта на три месяца, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.