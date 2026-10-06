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Суд смягчил приговор блогеру Шабутдинову

Суд смягчил приговор блогеру Шабутдинову - 06.10.2026, ПРАЙМ

Суд смягчил приговор блогеру Шабутдинову

Мосгорсуд смягчил приговор блогеру Аязу Шабутдинову, снизив наказание с 7 до 6 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат Калой... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:05+0300

2026-10-06T14:05+0300

2026-10-06T15:10+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Мосгорсуд смягчил приговор блогеру Аязу Шабутдинову, снизив наказание с 7 до 6 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов."Мосгорсуд снизил Аязу Шабутдинову наказание с семи лет до шести лет лишения свободы", - сказал адвокат.По его словам, суд первой инстанции взыскал в пользу потерпевшей Любови Батухановой 6 миллионов рублей, не учтя, что Шабутдинов заплатил ей 2 миллиона рублей. Мосгорсуд принял это во внимание и снизил сумму по иску до 4 миллионов 5 тысяч рублей.В 2025 году Пресненский суд Москвы приговорил Шабутдинова к семи годам колонии общего режима и штрафу в 5 миллионов рублей за 113 эпизодов мошенничества. Приговор обжаловали защита и 17 потерпевших.Как сообщала прокуратура, Шабутдинов создал организованную преступную группу и координировал действия соучастников. Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая после их прохождения успех в предпринимательстве. Шабутдинов лично составлял тексты тренингов и договоров. От действий фигурантов пострадали 113 человек. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей.Блогера задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день он был арестован.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , москва, мосгорсуд