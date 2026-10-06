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Шторм в Финляндии обнулил стоимость электроэнергии

Шторм в Финляндии обнулил стоимость электроэнергии - 06.10.2026, ПРАЙМ

Шторм в Финляндии обнулил стоимость электроэнергии

Обрушившийся на Финляндию шторм обнулил стоимость электроэнергии, свидетельствуют данные биржи электроэнергии Nord Pool. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T21:51+0300

2026-10-06T21:51+0300

2026-10-06T21:51+0300

финляндия

nord pool

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Обрушившийся на Финляндию шторм обнулил стоимость электроэнергии, свидетельствуют данные биржи электроэнергии Nord Pool. Согласно данным Nord Pool, во вторник цена на электроэнергию почти весь день колебалась в районе 0,1 цента за киловатт-час. Как уточняют финские СМИ, причиной нулевой стоимости электричества стал обрушившийся на страну шторм, в результате которого была высокая выработка ветроэнергии. Шторм обрушился на Финляндию во вторник, оставив тысячи домов без света. Порывы ветра достигали 26 метров в секунду в некоторых районах. К вечеру вторника порядка 200 домов в 14 муниципалитетах все еще остаются без электричества.

финляндия

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финляндия, nord pool