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Шторм в Финляндии обнулил стоимость электроэнергии
Шторм в Финляндии обнулил стоимость электроэнергии - 06.10.2026, ПРАЙМ
Шторм в Финляндии обнулил стоимость электроэнергии
Обрушившийся на Финляндию шторм обнулил стоимость электроэнергии, свидетельствуют данные биржи электроэнергии Nord Pool. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T21:51+0300
2026-10-06T21:51+0300
2026-10-06T21:51+0300
финляндия
nord pool
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874007062.jpg?1791312669
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Обрушившийся на Финляндию шторм обнулил стоимость электроэнергии, свидетельствуют данные биржи электроэнергии Nord Pool.
Согласно данным Nord Pool, во вторник цена на электроэнергию почти весь день колебалась в районе 0,1 цента за киловатт-час.
Как уточняют финские СМИ, причиной нулевой стоимости электричества стал обрушившийся на страну шторм, в результате которого была высокая выработка ветроэнергии.
Шторм обрушился на Финляндию во вторник, оставив тысячи домов без света. Порывы ветра достигали 26 метров в секунду в некоторых районах. К вечеру вторника порядка 200 домов в 14 муниципалитетах все еще остаются без электричества.
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финляндия, nord pool
Шторм в Финляндии обнулил стоимость электроэнергии
Nord Pool: обрушившийся на Финляндию шторм обнулил стоимость электроэнергии
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Обрушившийся на Финляндию шторм обнулил стоимость электроэнергии, свидетельствуют данные биржи электроэнергии Nord Pool.
Согласно данным Nord Pool, во вторник цена на электроэнергию почти весь день колебалась в районе 0,1 цента за киловатт-час.
Как уточняют финские СМИ, причиной нулевой стоимости электричества стал обрушившийся на страну шторм, в результате которого была высокая выработка ветроэнергии.
Шторм обрушился на Финляндию во вторник, оставив тысячи домов без света. Порывы ветра достигали 26 метров в секунду в некоторых районах. К вечеру вторника порядка 200 домов в 14 муниципалитетах все еще остаются без электричества.