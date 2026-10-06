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Шторм в Финляндии обнулил стоимость электроэнергии - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Шторм в Финляндии обнулил стоимость электроэнергии
Шторм в Финляндии обнулил стоимость электроэнергии - 06.10.2026, ПРАЙМ
Шторм в Финляндии обнулил стоимость электроэнергии
Обрушившийся на Финляндию шторм обнулил стоимость электроэнергии, свидетельствуют данные биржи электроэнергии Nord Pool. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T21:51+0300
2026-10-06T21:51+0300
финляндия
nord pool
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874007062.jpg?1791312669
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Обрушившийся на Финляндию шторм обнулил стоимость электроэнергии, свидетельствуют данные биржи электроэнергии Nord Pool. Согласно данным Nord Pool, во вторник цена на электроэнергию почти весь день колебалась в районе 0,1 цента за киловатт-час. Как уточняют финские СМИ, причиной нулевой стоимости электричества стал обрушившийся на страну шторм, в результате которого была высокая выработка ветроэнергии. Шторм обрушился на Финляндию во вторник, оставив тысячи домов без света. Порывы ветра достигали 26 метров в секунду в некоторых районах. К вечеру вторника порядка 200 домов в 14 муниципалитетах все еще остаются без электричества.
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40
192
40
финляндия, nord pool
ФИНЛЯНДИЯ, Nord Pool
21:51 06.10.2026
 
Шторм в Финляндии обнулил стоимость электроэнергии

Nord Pool: обрушившийся на Финляндию шторм обнулил стоимость электроэнергии

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Обрушившийся на Финляндию шторм обнулил стоимость электроэнергии, свидетельствуют данные биржи электроэнергии Nord Pool.
Согласно данным Nord Pool, во вторник цена на электроэнергию почти весь день колебалась в районе 0,1 цента за киловатт-час.
Как уточняют финские СМИ, причиной нулевой стоимости электричества стал обрушившийся на страну шторм, в результате которого была высокая выработка ветроэнергии.
Шторм обрушился на Финляндию во вторник, оставив тысячи домов без света. Порывы ветра достигали 26 метров в секунду в некоторых районах. К вечеру вторника порядка 200 домов в 14 муниципалитетах все еще остаются без электричества.
 
ФИНЛЯНДИЯNord Pool
 
 
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