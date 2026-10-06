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Силуанов обсудил с губернатором Камчатки повышение устойчивости бюджета
Силуанов обсудил с губернатором Камчатки повышение устойчивости бюджета - 06.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов обсудил с губернатором Камчатки повышение устойчивости бюджета
Министр финансов РФ Антон Силуанов обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым меры по повышению устойчивости регионального бюджета и вопросы... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T21:02+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым меры по повышению устойчивости регионального бюджета и вопросы социально-экономического и инфраструктурного развития региона, сообщает Минфин РФ.
"Министр финансов РФ Антон Силуанов провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. На встрече обсудили меры по повышению устойчивости регионального бюджета, а также вопросы социально-экономического и инфраструктурного развития Камчатского края", - говорится в материалах на сайте.
В частности, речь шла об организации северного завоза: большие расстояния и сложная логистика напрямую влияют на стоимость товаров и снабжение региона, отмечается в материалах.
"Чтобы помочь краю справляться с этими расходами, используются федеральные бюджетные кредиты на организацию северного завоза. В 2026 году Камчатка получила на эти цели 4 миллиарда рублей. Такая поддержка будет продолжена и в 2027 году", - говорится в материалах.
Также стороны обсудили реализацию мероприятий долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2030 года, говорится в материалах.
"В общей сложности в текущем году для региона в федеральном бюджете предусмотрено более 60 миллиардов рублей дотаций, около 20 миллиардов рублей целевых межбюджетных трансфертов, а также одобрен льготный казначейский инфраструктурный кредит в объеме 408 миллионов рублей", - отмечается в материалах.
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Финансы, РОССИЯ, Камчатский край, КАМЧАТКА, Антон Силуанов, Минфин РФ, Минфин
Силуанов обсудил с губернатором Камчатки повышение устойчивости бюджета
Силуанов обсудил с губернатором Солодовым меры по повышению устойчивости бюджета
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым меры по повышению устойчивости регионального бюджета и вопросы социально-экономического и инфраструктурного развития региона, сообщает Минфин РФ.
"Министр финансов РФ Антон Силуанов провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. На встрече обсудили меры по повышению устойчивости регионального бюджета, а также вопросы социально-экономического и инфраструктурного развития Камчатского края", - говорится в материалах на сайте.
В частности, речь шла об организации северного завоза: большие расстояния и сложная логистика напрямую влияют на стоимость товаров и снабжение региона, отмечается в материалах.
"Чтобы помочь краю справляться с этими расходами, используются федеральные бюджетные кредиты на организацию северного завоза. В 2026 году Камчатка получила на эти цели 4 миллиарда рублей. Такая поддержка будет продолжена и в 2027 году", - говорится в материалах.
Также стороны обсудили реализацию мероприятий долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2030 года, говорится в материалах.
"В общей сложности в текущем году для региона в федеральном бюджете предусмотрено более 60 миллиардов рублей дотаций, около 20 миллиардов рублей целевых межбюджетных трансфертов, а также одобрен льготный казначейский инфраструктурный кредит в объеме 408 миллионов рублей", - отмечается в материалах.