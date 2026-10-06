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Politico: ситуация во Франции напоминает время, когда евро был под угрозой

Politico: ситуация во Франции напоминает время, когда евро был под угрозой - 06.10.2026, ПРАЙМ

Politico: ситуация во Франции напоминает время, когда евро был под угрозой

Ухудшающаяся политическая и финансовая ситуация во Франции усиливает опасения по поводу того, что это может угрожать экономике и единой валюте Европы, как это... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T13:18+0300

2026-10-06T13:18+0300

2026-10-06T13:22+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Ухудшающаяся политическая и финансовая ситуация во Франции усиливает опасения по поводу того, что это может угрожать экономике и единой валюте Европы, как это было в 2011 году во время долгового кризиса, пишет издание Politico. "Стоимость заимствований Франции стремительно растет... Напряженность на финансовых рынках теперь начала распространяться за пределы страны, вызывая опасения, что политическая нестабильность во Франции может привести к территориально более широкой проблеме. Возникают воспоминания о кризисе суверенного долга, который 15 лет назад угрожал самому существованию единой валюты", - говорится в статье. У Франции не было сбалансированного госбюджета уже более 30 лет, а с 2019 года ей не удается удержать бюджетный дефицит в пределах согласованного с Евросоюзом лимита из-за стремительного роста расходов на пенсионную систему и другие сферы, говорится в статье. На конец второго квартала текущего года долговая нагрузка Франции составила 119% от ВВП, или рекордные 3,5955 триллиона евро. "В настоящее время долговая нагрузка Франции настолько велика — и растет настолько быстро — что некоторые начинают опасаться, что страна не сможет погасить весь долг", - говорится в материале Politico. В то же время доходность французских десятилетних госбондов 2 октября максимально составила 4,994%, что стало рекордом с июля 2002 года. При этом доходность десятилетних гособлигаций Германии в конце сентября достигла пиковых 3,6526% - максимума с июня 2009 года. На данный момент показатели составляют порядка 4,75% и 3,45% соответственно. Эта разница в доходности много лет была минимальной, но начал увеличиваться после ковида и особенно после объявления Эммануэля Макрона о досрочных парламентских выборах в 2024 году, сообщает Politico. По итогам выборов два года назад ни одна фракция не набрала абсолютного большинства, и с того момента в стране сменилось три премьер-министра. Будущие выборы президента намечены на 2027 год. Отмечаются признаки того, что рынки в целом начинают хуже оценивать перспективы для Европы, указывается в статье. Так, в понедельник курс евро по отношению к доллару упал до минимума с середины мая прошлого года. Кроме того, разница в доходности суверенных облигаций — то есть "премии" за страновой риск, которые требуют инвесторы, — начали расти также для Италии, Бельгии и Греции. Проблемы заключается и в том, что цены на гособлигации, которые изменяются обратно пропорционально доходности, могут быстро упасть, когда инвесторы переоценивают риски, сообщается в статье. Усилить волну распродаж может и структура владения французским долгом: так, если в Италии большая часть госдолга находится в руках внутренних держателей, то более половины французского долга принадлежит иностранным инвесторам, которые, как правило, быстрее выходят из активов, когда ситуация становится нестабильной, указывает Politico. Европейский центральный банк (ЕЦБ) мог бы вмешаться в ситуацию, но в случае с Францией это потребовало бы масштабных корректирующих мер, которые будет практически невозможно реализовать до президентских выборов, намеченных на следующий год, заключается в статье.

франция

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мировая экономика, франция, европа, италия, эммануэль макрон, politico, ес