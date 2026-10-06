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Словакия выступила против конфискации российских активов - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Словакия выступила против конфискации российских активов
Словакия выступила против конфискации российских активов - 06.10.2026, ПРАЙМ
Словакия выступила против конфискации российских активов
Словакия выступает категорически против конфискации замороженных в ЕС суверенных активов России и откажется от любого участия в схемах, налагающих финансовые... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T00:19+0300
2026-10-06T00:19+0300
мировая экономика
россия
словакия
киев
брюссель
ес
мид
euroclear
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Словакия выступает категорически против конфискации замороженных в ЕС суверенных активов России и откажется от любого участия в схемах, налагающих финансовые обязательства на страну, заявил заместитель председателя правящей партии Smer, депутат Европарламента Любош Блаха. "Что касается Словакии, то наша позиция однозначна: мы не поддерживаем конфискацию, а также любое участие Словакии, которое повлекло бы за собой какие-либо финансовые обязательства для нашей страны", - сказал Блаха "Известиям". Как сообщает издание со ссылкой на европейские дипломатические источники, лидеры стран Евросоюза и главы МИД планируют вновь обсудить варианты использования около 200 миллиардов евро заблокированных российских средств на встречах 12 и 15–16 октября. Ранее группа из 122 депутатов Европарламента предложила вывести эти средства из бельгийского депозитария Euroclear и направить их Киеву. По словам европейского парламентария, суть текущих дискуссий в Брюсселе заключается в том, "как украсть российские деньги так, чтобы избежать сурового наказания".  
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мировая экономика, россия, словакия, киев, брюссель, ес, мид, euroclear
Мировая экономика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, Киев, Брюссель, ЕС, МИД, Euroclear
00:19 06.10.2026
 
Словакия выступила против конфискации российских активов

Депутат ЕП Блаха: Словакия категорически против конфискации российских активов

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Словакия выступает категорически против конфискации замороженных в ЕС суверенных активов России и откажется от любого участия в схемах, налагающих финансовые обязательства на страну, заявил заместитель председателя правящей партии Smer, депутат Европарламента Любош Блаха.
"Что касается Словакии, то наша позиция однозначна: мы не поддерживаем конфискацию, а также любое участие Словакии, которое повлекло бы за собой какие-либо финансовые обязательства для нашей страны", - сказал Блаха "Известиям".
Как сообщает издание со ссылкой на европейские дипломатические источники, лидеры стран Евросоюза и главы МИД планируют вновь обсудить варианты использования около 200 миллиардов евро заблокированных российских средств на встречах 12 и 15–16 октября. Ранее группа из 122 депутатов Европарламента предложила вывести эти средства из бельгийского депозитария Euroclear и направить их Киеву.
По словам европейского парламентария, суть текущих дискуссий в Брюсселе заключается в том, "как украсть российские деньги так, чтобы избежать сурового наказания".
 
 
Мировая экономикаРОССИЯСЛОВАКИЯКиевБрюссельЕСМИДEuroclear
 
 
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