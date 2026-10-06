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На участке Лазаревская — Сочи закроют движение поездов

На участке Лазаревская — Сочи закроют движение поездов - 06.10.2026, ПРАЙМ

На участке Лазаревская — Сочи закроют движение поездов

Движение всех поездов на участке Лазаревская - Сочи закроют с 17 по 19 ноября для проведения ремонтных и других работ, поезда будут курсировать по сокращенным... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T13:48+0300

2026-10-06T13:48+0300

2026-10-06T13:48+0300

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СОЧИ, 6 окт - ПРАЙМ. Движение всех поездов на участке Лазаревская - Сочи закроют с 17 по 19 ноября для проведения ремонтных и других работ, поезда будут курсировать по сокращенным или измененным маршрутам, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД). Отмечается, что поезда №83/84, 102/101, 103/104 Москва – Адлер будут прибывать и отправляться со станции Туапсе, а поезда №35/36 Санкт-Петербург – Адлер и №807/808 Ростов – Аэропорт Сочи – со станции Лазаревская. Кроме того, движение 20 поездов организуют по измененным маршрутам – до Анапы, Кисловодска и Краснодара вместо станций Адлер, Сириус и Сухум, а 47 рейсов будут отменены полностью. "Движение поездов на участке Лазаревская – Сочи будет закрыто 17-19 ноября в связи с проведением работ по обновлению инфраструктуры", - говорится в сообщении СКЖД в Telegram-канале. Там рассказали, что на ряде перегонов выполнят сплошную замену рельсов, капитальный ремонт пути и переустройство земляного полотна с понижением и смещением оси пути. Также в этом периоде планируется замена стрелочных переводов на участке Лазаревская – Сочи, ремонт трубы водоотвода на однопутном перегоне Чемитоквадже – Якорная Щель и другие работы. Добавляется, что часть поездов пригородного сообщения также выведут из расписания, а 6 пар поездов Туапсе – Сириус/Аэропорт будут следовать до станции Лазаревская. При этом расписание пригородных поездов по направлению Сочи – Сириус, Аэропорт Сочи, Роза Хутор останется прежним. По данным СКЖД, билеты на поезда дальнего следования уже продаются с учетом изменений.

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