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В Сочи ограничили доступ на морские набережные и пляжи
В Сочи ограничили доступ на морские набережные и пляжи - 06.10.2026, ПРАЙМ
В Сочи ограничили доступ на морские набережные и пляжи
Доступ на морские набережные и пляжные территории Сочи временно ограничен, сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T22:51+0300
2026-10-06T22:51+0300
2026-10-06T22:51+0300
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СОЧИ, 6 окт - ПРАЙМ. Доступ на морские набережные и пляжные территории Сочи временно ограничен, сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин.
Танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, вследствие этого возникло открытое горение нефти в морской акватории. В Минтрансе РФ отметили, что экипаж танкера в составе 23 человек спасен. По предварительной информации, пострадавших на борту нет. Все моряки являются гражданами Индии.
"Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ на морские набережные и пляжные территории. Прошу жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии", - написал мэр Сочи в своем канале на платформе "Макс".
Глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил о возгорании танкера в акватории Черного моря, осуществляется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха.
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В Сочи ограничили доступ на морские набережные и пляжи
Мэр Прошунин: в Сочи временно ограничили доступ на морские набережные и пляжи
СОЧИ, 6 окт - ПРАЙМ. Доступ на морские набережные и пляжные территории Сочи временно ограничен, сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин.
Танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, вследствие этого возникло открытое горение нефти в морской акватории. В Минтрансе РФ отметили, что экипаж танкера в составе 23 человек спасен. По предварительной информации, пострадавших на борту нет. Все моряки являются гражданами Индии.
"Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ на морские набережные и пляжные территории. Прошу жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии", - написал мэр Сочи в своем канале на платформе "Макс".
Глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил о возгорании танкера в акватории Черного моря, осуществляется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха.