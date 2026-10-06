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Каждый третий молодой специалист в России определился с профессией в школе - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Каждый третий молодой специалист в России определился с профессией в школе
Каждый третий молодой специалист в России определился с профессией в школе - 06.10.2026, ПРАЙМ
Каждый третий молодой специалист в России определился с профессией в школе
Каждый третий молодой специалист в России определился с профессией еще в школе, а каждый четвертый - в колледже или вузе, выяснили аналитики "Авито Работы" и... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T07:47+0300
2026-10-06T07:47+0300
россия
общество
авито работа
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Каждый третий молодой специалист в России определился с профессией еще в школе, а каждый четвертый - в колледже или вузе, выяснили аналитики "Авито Работы" и "Росмолодежь.Профи" (исследование есть у РИА Новости). "Большинство молодежи все же определяются с профессией достаточно рано - 61% опрошенных сделали выбор до выхода на рынок труда: 35% - еще в школе, 26% - в колледже или вузе", - говорится в исследовании. Однако еще 35% молодых специалистов определились с профессией уже после выхода на рынок труда. Аналитики отмечают, что критерии выбора профессии меняются по мере получения опыта. До выхода на рынок труда для молодежи важнее всего перспективы карьерного роста, обучения и развития - их отметили 80% студентов и тех, кто пока не работает. Зарплату как ключевой фактор назвали 65% из этой группы. Среди уже работающей молодежи приоритеты другие: личный интерес - 60%, востребованность профессии на рынке труда - 44%, гарантии трудоустройства - 30%. Доход как решающий фактор при первом трудоустройстве назвали только 24% работающих молодых людей. "Современный рынок труда становится более гибким: профессии обновляются, появляются новые направления, а карьерные траектории все чаще нелинейны. Молодые специалисты пробуют себя в разных ролях, и практический опыт - стажировки и подработки - становится для них важным инструментом профессионального самоопределения", - подчеркивают аналитики. По данным "Авито Работы", в январе-августе 2026 года работодатели стали чаще размещать вакансии, доступные в том числе для студентов. Например, количество таких предложений на позицию онлайн-консультанта и автомеханика выросло в 2,3 раза в годовом выражении, банковских работников - в 2 раза, разнорабочих - на 45%, логистов - на 43%. Сами молодые соискатели 18-24 лет в этот же период чаще всего размещали новые резюме на позиции инженеров ПТО - их число выросло в 2,5 раза, курьеров и операторов колл-центра - в 2,3 раза, сотрудников склада - в 2,2 раза и детейлеров - в 2 раза.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
россия, общество , авито работа
РОССИЯ, Общество , Авито Работа
07:47 06.10.2026
 
Каждый третий молодой специалист в России определился с профессией в школе

Аналитики: каждый третий молодой специалист в России определился с профессией еще в школе

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Каждый третий молодой специалист в России определился с профессией еще в школе, а каждый четвертый - в колледже или вузе, выяснили аналитики "Авито Работы" и "Росмолодежь.Профи" (исследование есть у РИА Новости).
"Большинство молодежи все же определяются с профессией достаточно рано - 61% опрошенных сделали выбор до выхода на рынок труда: 35% - еще в школе, 26% - в колледже или вузе", - говорится в исследовании. Однако еще 35% молодых специалистов определились с профессией уже после выхода на рынок труда.
Аналитики отмечают, что критерии выбора профессии меняются по мере получения опыта. До выхода на рынок труда для молодежи важнее всего перспективы карьерного роста, обучения и развития - их отметили 80% студентов и тех, кто пока не работает. Зарплату как ключевой фактор назвали 65% из этой группы.
Среди уже работающей молодежи приоритеты другие: личный интерес - 60%, востребованность профессии на рынке труда - 44%, гарантии трудоустройства - 30%. Доход как решающий фактор при первом трудоустройстве назвали только 24% работающих молодых людей.
"Современный рынок труда становится более гибким: профессии обновляются, появляются новые направления, а карьерные траектории все чаще нелинейны. Молодые специалисты пробуют себя в разных ролях, и практический опыт - стажировки и подработки - становится для них важным инструментом профессионального самоопределения", - подчеркивают аналитики.
По данным "Авито Работы", в январе-августе 2026 года работодатели стали чаще размещать вакансии, доступные в том числе для студентов. Например, количество таких предложений на позицию онлайн-консультанта и автомеханика выросло в 2,3 раза в годовом выражении, банковских работников - в 2 раза, разнорабочих - на 45%, логистов - на 43%.
Сами молодые соискатели 18-24 лет в этот же период чаще всего размещали новые резюме на позиции инженеров ПТО - их число выросло в 2,5 раза, курьеров и операторов колл-центра - в 2,3 раза, сотрудников склада - в 2,2 раза и детейлеров - в 2 раза.
 
РОССИЯОбществоАвито Работа
 
 
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