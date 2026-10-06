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В России к декабрю представят стратегию развития переработки пластмасс

В России к декабрю представят стратегию развития переработки пластмасс - 06.10.2026, ПРАЙМ

В России к декабрю представят стратегию развития переработки пластмасс

Союз переработчиков пластмасс (СПП) совместно с "Сибуром" планируют к декабрю представить стратегию развития отрасли переработки пластмасс в России на 2027-2032 | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T13:05+0300

2026-10-06T13:05+0300

2026-10-06T13:08+0300

сибур

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Союз переработчиков пластмасс (СПП) совместно с "Сибуром" планируют к декабрю представить стратегию развития отрасли переработки пластмасс в России на 2027-2032 годы, сообщил директор по науке и развитию НПП "Полипластик", президент Союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман. "Мы надеемся к декабрю вместе с "Сибуром" на ваш суд выставить стратегию развития, как мы ее видим, с тем, чтобы горизонт планирования, который сегодня существует в виде одного квартала, одного года, превратился в стратегию развития на ближайшие пять лет", - сказал он, выступая на форуме "Полимерум". По словам Кацевмана, стратегия на 5 лет позволит четко понимать, куда движется сфера переработки пластмасс, чего в ней необходимо достичь и сколько это будет стоить. Как отметил глава отраслевого союза, в России в 2025 году выросло производство базовых полимеров на 1%, однако в целом выпуск первичных пластмасс уменьшился на 1,4%, до около 10,8 миллиона тонн. В то же время глобальный рынок пластмасс достиг 432 миллионов тонн, а к 2035 году ожидается 520 миллионов тонн. "Рынок полимерной индустрии в Российской Федерации вошел в определенную стадию замедления и требует серьезной системной поддержки", - добавил Кацевман. По его словам, в производство полимерного сырья было вложено за 2021-2025 годы 3,665 триллиона рублей, а в переработку - 512 миллиардов рублей. Разрыв в семь раз демонстрирует, что сырье есть, а переработка недофинансирована, пояснил он. Государственное регулирование и нацпроект "Новые материалы и химия" будут определенным фундаментом для создания продуктовых цепочек, которые позволят в ближайшие годы снизить импортозависимость и нарастить собственное производство материалов с высокой добавленной стоимостью, следует из презентации Кацевмана.

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сибур