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Спрос на чипы сохранится несмотря на опасения по ИИ, заявила глава AMD - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Спрос на чипы сохранится несмотря на опасения по ИИ, заявила глава AMD
Спрос на чипы сохранится несмотря на опасения по ИИ, заявила глава AMD - 06.10.2026, ПРАЙМ
Спрос на чипы сохранится несмотря на опасения по ИИ, заявила глава AMD
Очень высокий спрос на микропроцессоры и интегральные микросхемы в мире сохранится в ближайшие несколько лет, несмотря на опасения по поводу безопасности... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T12:53+0300
2026-10-06T13:07+0300
технологии
бизнес
тайвань
amd
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Очень высокий спрос на микропроцессоры и интегральные микросхемы в мире сохранится в ближайшие несколько лет, несмотря на опасения по поводу безопасности искусственного интеллекта, передает агентство Блумберг слова главы американской технологической компании Advanced Micro Device (AMD) Лизы Су. "Глава Advanced Micro Devices Inc. Лиза Су спрогнозировала сохранение "очень высокого" спроса на чипы в ближайшие несколько лет, несмотря на то, что отрасль сталкивается с такими угрозами, как опасения по поводу безопасности искусственного интеллекта", - говорится в публикации. "Мы уже увеличили объемы поставок и производственные мощности в 2026 году. Но могу сказать, что спрос все равно превышает наше предложение. ... Мы планируем существенно увеличить объемы поставок в 2027 году, но определенно нам нужно еще больше", - приводит издание слова Су, сказанные на Тайване журналистам. Кроме того, глава AMD призвала ведущие компании в сфере искусственного интеллекта к сотрудничеству ради того, чтобы эта технология не наносила вреда. Су также заявила, что считает искусственный интеллект "невероятно полезным для мира" и не верит, что он может навредить людям. "Предстоит поработать над вопросами безопасности и инноваций. И, на мой взгляд, самое главное здесь - действовать сообща как единая экосистема... Цель - обеспечить создание одновременно высокоэффективного и безопасного искусственного интеллекта", - отметила она. Американская компания сотрудничает с тайваньскими компаниями ASE и SPIL, а также другими отраслевыми партнерами в разработке и тестировании технологий искусственного интеллекта следующего поколения. А в мае AMD объявляла, что инвестирует более 10 миллиардов долларов в развитие соответствующей инфраструктуры на Тайване. Компания AMD производит различные интегральные микросхемы, вплоть до микропроцессоров. Основана в 1969 году.
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технологии, бизнес, тайвань, amd
Технологии, Бизнес, Тайвань, AMD
12:53 06.10.2026 (обновлено: 13:07 06.10.2026)
 
Спрос на чипы сохранится несмотря на опасения по ИИ, заявила глава AMD

Глава AMD: спрос на микропроцессоры и микросхемы сохранится в ближайшие несколько лет

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Очень высокий спрос на микропроцессоры и интегральные микросхемы в мире сохранится в ближайшие несколько лет, несмотря на опасения по поводу безопасности искусственного интеллекта, передает агентство Блумберг слова главы американской технологической компании Advanced Micro Device (AMD) Лизы Су.
"Глава Advanced Micro Devices Inc. Лиза Су спрогнозировала сохранение "очень высокого" спроса на чипы в ближайшие несколько лет, несмотря на то, что отрасль сталкивается с такими угрозами, как опасения по поводу безопасности искусственного интеллекта", - говорится в публикации.
"Мы уже увеличили объемы поставок и производственные мощности в 2026 году. Но могу сказать, что спрос все равно превышает наше предложение. ... Мы планируем существенно увеличить объемы поставок в 2027 году, но определенно нам нужно еще больше", - приводит издание слова Су, сказанные на Тайване журналистам.
Кроме того, глава AMD призвала ведущие компании в сфере искусственного интеллекта к сотрудничеству ради того, чтобы эта технология не наносила вреда.
Су также заявила, что считает искусственный интеллект "невероятно полезным для мира" и не верит, что он может навредить людям.
"Предстоит поработать над вопросами безопасности и инноваций. И, на мой взгляд, самое главное здесь - действовать сообща как единая экосистема... Цель - обеспечить создание одновременно высокоэффективного и безопасного искусственного интеллекта", - отметила она.
Американская компания сотрудничает с тайваньскими компаниями ASE и SPIL, а также другими отраслевыми партнерами в разработке и тестировании технологий искусственного интеллекта следующего поколения. А в мае AMD объявляла, что инвестирует более 10 миллиардов долларов в развитие соответствующей инфраструктуры на Тайване.
Компания AMD производит различные интегральные микросхемы, вплоть до микропроцессоров. Основана в 1969 году.
 
ТехнологииБизнесТайваньAMD
 
 
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