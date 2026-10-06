https://1prime.ru/20261006/ssha-873968834.html

В США отказались от налога на дизельное топливо

В США отказались от налога на дизельное топливо - 06.10.2026, ПРАЙМ

В США отказались от налога на дизельное топливо

Властям США пришлось отказаться от федерального налога на дизельное топливо на фоне кризиса, ответственность за который президент Штатов Дональд Трамп возложил... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T07:59+0300

2026-10-06T07:59+0300

2026-10-06T07:59+0300

мировая экономика

сша

киев

калифорния

дональд трамп

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873968834.jpg?1791262793

ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Властям США пришлось отказаться от федерального налога на дизельное топливо на фоне кризиса, ответственность за который президент Штатов Дональд Трамп возложил на Киев, в министерстве энергетики на запрос РИА Новости сообщили, что речь идет о четверти доллара с каждого галлона (около 3,8 литра). В США продают около 4,5 миллиарда галлонов облагаемого налогами дизельного топлива ежемесячно, еще треть от этого количества приходится на окрашенное для использования в сельском хозяйстве или строительстве. "Я объявляю о беспрецедентном шаге, направленном на снижение цен", - сказал Трамп на митинге сторонников в штате Небраска. Президент США прямо на сцене подписал указ, позволяющий широкую продажу красного дизеля. "Знаете, что это? Я не знаю, что это за чертовщина. Но чем бы оно ни было, должно быть хорошим", - рассказывал Трамп. Президент США объяснил, что красное дизельное топливо разрешено было для сельскохозяйственной, строительной и специальной техники. По его словам, кроме цвета топливо ничем не отличается, окрашивание нужно для контроля при тестировании на дорогах общего пользования. Как заявил Трамп, фермер экономит 100 долларов на налогах на одной заправке трактора, а теперь снизятся цены на продукты, добавил он, подразумевая, что платить не будут водители большегрузных машин, занятые в цепочках поставок. Американский лидер в публикации в своей соцсети Truth Social в понедельник незадолго до митинга возложил на Киев и "тупократов" в Калифорнии ответственность за кризис с топливом и недостаток нефтеперерабатывающих мощностей - в США заводы закрываются. Атаки ВСУ причиняют много проблем США, как и недостаточное количество заводов в стране, объяснил журналистам президент. По данным аналитиков, средняя цена за галлон (около 3,8 литра) дизельного топлива в США составляет 6,3 доллара, в сентябре она достигла антирекорда, но немного снизилась. Министерство энергетики на запрос РИА Новости сообщило, что цену на красное дизельное топливо в США не публикуют. "Дизельное топливо для использования вне дорог не облагается акцизными налогами штата и федеральными, применяемыми к розничной продажи топлива для транспортных средств, эксплуатируемых на дорогах общего пользования. Дизельное топливо окрашивается в красный цвет, чтобы отличать его от обычного (в том числе по результатам тестирования - ред.)", - сообщили в ведомстве. Цена на обычное дизельное топливо в США превысила стоимость бензина, когда вырос спрос на него в том числе в Европе, Китае и Индии, объяснили в ведомстве, и сбор в пользу государства с этого типа энергоносителя выше. "Федеральный акцизный налог на дорожное дизельное топливо на 6 центов за галлон выше, чем на бензин", - добавили в министерстве. Фермеры и другие покупатели экономят порядка 60 центов за галлон красного топлива, сообщили в министерстве. Федеральный сбор составляет 24,4 цента, уточнили в ведомстве. В США работают 130 нефтяных заводов, большинство из них были построены до 1970 года, уточнили в минэнерго. В 1950-х годах их работало более 300.

сша

киев

калифорния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, киев, калифорния, дональд трамп, всу