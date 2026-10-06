https://1prime.ru/20261006/ssha-874001900.html

США в августе нарастили экспорт медоборудования в Россию на треть

США в августе нарастили экспорт медоборудования в Россию на треть - 06.10.2026, ПРАЙМ

США в августе нарастили экспорт медоборудования в Россию на треть

Поставки медицинского оборудования из Соединенных Штатов в Российскую Федерацию за август этого года увеличились на 33% - до максимальных с апреля 9,1 миллиона... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T18:43+0300

2026-10-06T18:43+0300

2026-10-06T18:45+0300

россия

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874001900.jpg?1791301554

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Поставки медицинского оборудования из Соединенных Штатов в Российскую Федерацию за август этого года увеличились на 33% - до максимальных с апреля 9,1 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости. При этом в годовом выражении стоимость американского экспорта сократилась на 9%. По итогам восьми месяцев стоимость поставок тоже просела - на 21% по сравнению с январем-августом 2025 года, до 55,7 миллиона долларов. Больше всего в августе Штаты отправляли в РФ различные приборы и устройства, которые применяются в медицине, хирургии, стоматологии и ветеринарии - на 6,96 миллиона долларов. Главным образом это были электрохирургические инструменты. Еще на 1,9 миллиона долларов США экспортировали ортопедические приспособления, в основном протезы, а также аппараты для дыхательной терапии (99,5 тысячи долларов), массажа (97,5 тысячи) и рентгенографии (82 тысячи).

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша