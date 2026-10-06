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США в августе нарастили экспорт медоборудования в Россию на треть
США в августе нарастили экспорт медоборудования в Россию на треть - 06.10.2026, ПРАЙМ
США в августе нарастили экспорт медоборудования в Россию на треть
Поставки медицинского оборудования из Соединенных Штатов в Российскую Федерацию за август этого года увеличились на 33% - до максимальных с апреля 9,1 миллиона... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T18:43+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Поставки медицинского оборудования из Соединенных Штатов в Российскую Федерацию за август этого года увеличились на 33% - до максимальных с апреля 9,1 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости. При этом в годовом выражении стоимость американского экспорта сократилась на 9%. По итогам восьми месяцев стоимость поставок тоже просела - на 21% по сравнению с январем-августом 2025 года, до 55,7 миллиона долларов. Больше всего в августе Штаты отправляли в РФ различные приборы и устройства, которые применяются в медицине, хирургии, стоматологии и ветеринарии - на 6,96 миллиона долларов. Главным образом это были электрохирургические инструменты. Еще на 1,9 миллиона долларов США экспортировали ортопедические приспособления, в основном протезы, а также аппараты для дыхательной терапии (99,5 тысячи долларов), массажа (97,5 тысячи) и рентгенографии (82 тысячи).
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россия, мировая экономика, сша
РОССИЯ, Мировая экономика, США
США в августе нарастили экспорт медоборудования в Россию на треть
Поставки медицинского оборудования из США в Россию за август выросли на 33%
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Поставки медицинского оборудования из Соединенных Штатов в Российскую Федерацию за август этого года увеличились на 33% - до максимальных с апреля 9,1 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости.
При этом в годовом выражении стоимость американского экспорта сократилась на 9%. По итогам восьми месяцев стоимость поставок тоже просела - на 21% по сравнению с январем-августом 2025 года, до 55,7 миллиона долларов.
Больше всего в августе Штаты отправляли в РФ различные приборы и устройства, которые применяются в медицине, хирургии, стоматологии и ветеринарии - на 6,96 миллиона долларов. Главным образом это были электрохирургические инструменты.
Еще на 1,9 миллиона долларов США экспортировали ортопедические приспособления, в основном протезы, а также аппараты для дыхательной терапии (99,5 тысячи долларов), массажа (97,5 тысячи) и рентгенографии (82 тысячи).