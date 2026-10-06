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Цены на природный газ в США продолжат свой рост

Цены на природный газ в США продолжат свой рост - 06.10.2026, ПРАЙМ

Цены на природный газ в США продолжат свой рост

Цены на природный газ в США продолжат свой рост, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу энергетической компании Fulcrum LNG Хесуса Брончало (Jesus... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T20:08+0300

2026-10-06T20:08+0300

2026-10-06T20:08+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Цены на природный газ в США продолжат свой рост, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу энергетической компании Fulcrum LNG Хесуса Брончало (Jesus Bronchalo). "Брончало отметил, что цены на природный газ, вероятно, будут дальше расти в США, где производство СПГ (сжиженный природный газ - ред.) является одним из самых дорогих в мире", - пишет агентство, ссылаясь на выступление главы Fulcrum LNG в Университете Райса в техасском городе Хьюстон. Природный газ в США на главном американском хабе Henry Hub дорожал два предыдущих месяца подряд, в октябре котировки продолжают свой рост. Во вторник цена на газ в США составляет примерно 3,1 доллара за MMBtu (1 миллион британских тепловых единиц). Брончало также заявил, что СПГ-проекты в США могут утратить конкурентноспособность, если цены на газ на внутреннем рынке будут продолжать расти.

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газ, мировая экономика, сша