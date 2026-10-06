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В США призвали министра энергетики снизить цены на отопительное топливо - 06.10.2026, ПРАЙМ
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В США призвали министра энергетики снизить цены на отопительное топливо
В США призвали министра энергетики снизить цены на отопительное топливо - 06.10.2026, ПРАЙМ
В США призвали министра энергетики снизить цены на отопительное топливо
Американские законодатели из северо-восточных штатов призвали министра энергетики США Криса Райта принять меры для снижения цен на отопительное топливо в... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T21:51+0300
2026-10-06T21:51+0300
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 6 окт - ПРАЙМ. Американские законодатели из северо-восточных штатов призвали министра энергетики США Криса Райта принять меры для снижения цен на отопительное топливо в преддверии холодов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо законодателей. "Законодатели-демократы из северо-восточных штатов США призвали министра энергетики Криса Райта принять меры для снижения резко выросших цен на топливо для отопления", - говорится в материале. В письме, направленном по инициативе сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, законодатели заявили, что с начала конфликта вокруг Ирана отопительное топливо подорожало примерно на 60%. Теперь расходы одного американского домохозяйства на отопление этой зимой могут вырасти примерно на 600 долларов. Законодатели также призвали Райта поддержать прекращение конфликта с Ираном и восстановить программы, направленные на снижение расходов американцев на энергию. Как отмечает Рейтер, около трети домов в штатах Новой Англии отапливаются таким топливом, а в некоторых штатах их доля достигает половины. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о расширении доступа к освобожденному от дорожного налога дизельному топливу. Указ отменяет ограничение на использование так называемого "красного" дизтоплива только вне дорог общего пользования и разрешает его свободную покупку.
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мировая экономика, сша, иран, дональд трамп
Мировая экономика, США, ИРАН, Дональд Трамп
21:51 06.10.2026
 
В США призвали министра энергетики снизить цены на отопительное топливо

Рейтер: северо-восточные штаты призвали Минэнерго США снизить цены на отопительное топливо

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ВАШИНГТОН, 6 окт - ПРАЙМ. Американские законодатели из северо-восточных штатов призвали министра энергетики США Криса Райта принять меры для снижения цен на отопительное топливо в преддверии холодов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо законодателей.
"Законодатели-демократы из северо-восточных штатов США призвали министра энергетики Криса Райта принять меры для снижения резко выросших цен на топливо для отопления", - говорится в материале.
В письме, направленном по инициативе сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, законодатели заявили, что с начала конфликта вокруг Ирана отопительное топливо подорожало примерно на 60%. Теперь расходы одного американского домохозяйства на отопление этой зимой могут вырасти примерно на 600 долларов.
Законодатели также призвали Райта поддержать прекращение конфликта с Ираном и восстановить программы, направленные на снижение расходов американцев на энергию. Как отмечает Рейтер, около трети домов в штатах Новой Англии отапливаются таким топливом, а в некоторых штатах их доля достигает половины.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о расширении доступа к освобожденному от дорожного налога дизельному топливу. Указ отменяет ограничение на использование так называемого "красного" дизтоплива только вне дорог общего пользования и разрешает его свободную покупку.
 
Мировая экономикаСШАИРАНДональд Трамп
 
 
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