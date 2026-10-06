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В США призвали министра энергетики снизить цены на отопительное топливо

В США призвали министра энергетики снизить цены на отопительное топливо - 06.10.2026, ПРАЙМ

В США призвали министра энергетики снизить цены на отопительное топливо

Американские законодатели из северо-восточных штатов призвали министра энергетики США Криса Райта принять меры для снижения цен на отопительное топливо в... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T21:51+0300

2026-10-06T21:51+0300

2026-10-06T21:51+0300

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ВАШИНГТОН, 6 окт - ПРАЙМ. Американские законодатели из северо-восточных штатов призвали министра энергетики США Криса Райта принять меры для снижения цен на отопительное топливо в преддверии холодов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо законодателей. "Законодатели-демократы из северо-восточных штатов США призвали министра энергетики Криса Райта принять меры для снижения резко выросших цен на топливо для отопления", - говорится в материале. В письме, направленном по инициативе сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, законодатели заявили, что с начала конфликта вокруг Ирана отопительное топливо подорожало примерно на 60%. Теперь расходы одного американского домохозяйства на отопление этой зимой могут вырасти примерно на 600 долларов. Законодатели также призвали Райта поддержать прекращение конфликта с Ираном и восстановить программы, направленные на снижение расходов американцев на энергию. Как отмечает Рейтер, около трети домов в штатах Новой Англии отапливаются таким топливом, а в некоторых штатах их доля достигает половины. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о расширении доступа к освобожденному от дорожного налога дизельному топливу. Указ отменяет ограничение на использование так называемого "красного" дизтоплива только вне дорог общего пользования и разрешает его свободную покупку.

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мировая экономика, сша, иран, дональд трамп