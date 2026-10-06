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Собянин рассказал, из чего складывается стоимость электромобиля

Собянин рассказал, из чего складывается стоимость электромобиля - 06.10.2026, ПРАЙМ

Собянин рассказал, из чего складывается стоимость электромобиля

Стоимость электробатареи составляет до 40% стоимости электромобиля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T15:32+0300

2026-10-06T15:32+0300

2026-10-06T15:49+0300

россия

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Стоимость электробатареи составляет до 40% стоимости электромобиля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Президент РФ Владимир Путин во вторник принял участие в открытии первого комплекса в кластере производства электрических батарей в Москве."Сегодня стоимость машины, электромашины, электроавтомобиля, до 40%, это стоимость электробатареи... Около половины стоимости батареи - это программный продукт и микросхемы. И это все импортное. Поэтому без современной отечественной батареи говорить о каком-то технологическом суверенитете просто не приходится. Поэтому это одна из ключевых технологий, которые по вашему поручению мы сегодня запускаем", - сказал Собянин в ходе открытия.Он отметил, что Москва является одним из главных потребителей тяговых аккумуляторов, используя их в городском транспорте.Московский кластер электробатарей находится на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Как сообщается в справочных материалах мэрии, на площади свыше 34 гектаров формируется крупнейшее в России производство систем накопления электроэнергии, которое к 2030 году обеспечит почти 70% потребности отечественного рынка в современных аккумуляторных батареях.Во вторник было запущено первое предприятие – гигафабрика "Рэнера" по производству тяговых аккумуляторов, в ближайшие месяцы планируется запуск второго производства литийионных аккумуляторов, предназначенных для средств индивидуальной мобильности и систем накопления энергии.После выхода на проектную мощность два инновационных завода смогут выпускать до 33 миллионов аккумуляторных ячеек в год, уточнили в мэрии Москвы. Производимые в кластере батареи могут использоваться в электромобилях, электробусах, трамваях, речных судах, грузовой и коммунальной технике, роботах, а также в системах резервного питания промышленных объектов, в гражданском строительстве, центрах обработки данных, больницах и зарядной инфраструктуре.

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