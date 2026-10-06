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Суд рассмотрит иск "Ак Барса" к "Евротрансу" на 2,3 миллиарда рублей

Суд рассмотрит иск "Ак Барса" к "Евротрансу" на 2,3 миллиарда рублей - 06.10.2026, ПРАЙМ

Суд рассмотрит иск "Ак Барса" к "Евротрансу" на 2,3 миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы назначил на 27 октября основные слушания по иску казанского банка "Ак Барс", требующего взыскать более 2,3 миллиарда рублей задолженности | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T11:49+0300

2026-10-06T11:49+0300

2026-10-06T11:50+0300

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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 27 октября основные слушания по иску казанского банка "Ак Барс", требующего взыскать более 2,3 миллиарда рублей задолженности с топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса"), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. По итогам состоявшегося во вторник предварительного заседания суд счел дело подготовленным к рассмотрению по существу. До этого суды двух инстанций отказали истцу в принятии обеспечительных мер в виде ареста движимого и недвижимого имущества ответчика и его расчетных счетов в пределах суммы иска. Банком подана кассационная жалоба на эти судебные акты. Иск поступил в суд в мае. Третьим лицом к делу привлечено столичное ООО "Фьюел Менеджмент АЗС". Сбербанк, банк "Россия" и ООО "Альфамонолит" с 24 по 26 сентября разместили на Федресурсе сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса". "Евротранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС с 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру.

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бизнес, финансы, евротранс, сбербанк