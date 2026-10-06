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Верховный суд РФ сохранил итальянской компании ее бренд Ray-Ban в России

Верховный суд РФ сохранил итальянской компании ее бренд Ray-Ban в России - 06.10.2026, ПРАЙМ

Верховный суд РФ сохранил итальянской компании ее бренд Ray-Ban в России

Верховный суд РФ не стал пересматривать судебные акты двух инстанций Суда по интеллектуальным правам (СИПа), который отклонил иск крупной сети салонов оптики... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T11:52+0300

2026-10-06T11:52+0300

2026-10-06T11:52+0300

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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Верховный суд РФ не стал пересматривать судебные акты двух инстанций Суда по интеллектуальным правам (СИПа), который отклонил иск крупной сети салонов оптики "Айкрафт", просившей досрочно прекратить правовую охрану в России товарных знаков Ray-Ban итальянской компании Luxottica Group. Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, судья ВС РФ Владимир Попов, изучив кассационную жалобу ООО "Айкрафт", не нашел оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам. Иск "Айкрафта" поступил в суд в июле прошлого года. Истец просил прекратить правовую охрану трех товарных знаков Luxottica Group, в том числе одного международного, в связи с их неиспользованием в России. По данным Роспатента, один из брендов ответчика был зарегистрирован в СССР еще в 1975 году. Все они распространяются на единственный класс товаров, включающий в себя разнообразные очки – солнцезащитные, очки для зрения, пенсне, лорнеты, спортивные защитные, – а также линзы для очков, оправы, чехлы, футляры для очков, бинокли, оптические приборы и т.п. "Айкрафт" в 2023 году зарегистрировал свой товарный знак Ray's для той же категории товаров. Luxottica Group оспорила регистрацию, заявив, что этот знак сходен с ее всемирно известным брендом и потребители могут быть введены в заблуждение по поводу изготовителя очков. Роспатент признал возражение обоснованным и в марте прошлого года отменил регистрацию товарного знака "Айкрафта". Российская сеть оспорила решение ведомства в суде, но тот же СИП ее претензии отклонил. Параллельно "Айкрафт" попытался отменить российскую регистрацию брендов Luxottica по мотиву их неиспользования. Первая инстанция СИПа в феврале отклонила иск, указав, что действия истца направлены на использование в своей хозяйственной деятельности "сложившейся на мировом рынке репутации бренда" итальянской компании. Президиум СИПа в июне оставил решение без изменения. Сеть салонов оптики "Айкрафт" насчитывает более 560 магазинов и более 130 городов присутствия, сообщает сайт компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роспатент, верховный суд, вс рф