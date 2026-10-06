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Суд включил "Аквакультуру" в конкурсную массу Блиновской

Суд включил "Аквакультуру" в конкурсную массу Блиновской - 06.10.2026, ПРАЙМ

Суд включил "Аквакультуру" в конкурсную массу Блиновской

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным определение первой инстанции о включении в конкурсную массу Елены Блиновской 100% вологодского ООО... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T15:56+0300

2026-10-06T15:56+0300

2026-10-06T16:15+0300

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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным определение первой инстанции о включении в конкурсную массу Елены Блиновской 100% вологодского ООО "Аквакультура", созданного для разведения рыбы и ранее принадлежавшего ее мужу Алексею, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в мае по заявлению финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной признал незаконными сделки и действия, направленные на "размытие" со 100% до 80% доли Алексея Блиновского в компании, а также передачу Наталии Миняевой сначала доли в 20%, а после выхода из бизнеса Блиновского – и остальных 80%. Суд установил, что сделки и действия совершались между аффилированными лицами, так как Миняева была задействована в нескольких компаниях Блиновской, входивших в схему дробления бизнеса, в период, когда у "королевы марафонов" уже имелась недоимка по налогам. Сделки были направлены на вывод активов и причинение вреда кредиторам, установил суд. Он применил последствия недействительности в виде возврата компании в конкурсную массу Блиновской. Апелляционная инстанция во вторник отклонила жалобу "Аквакультуры" на это решение. Ранее суды включили в конкурсную массу Блиновской имущество "Аквакультуры" – 10 земельных участков и четыре здания в Вологодской области, два трактора "Беларус", автомобили "Лада Ларгус" и УАЗ, два снегохода Yamaha и один "Буран", 11 моторных лодок, а также иные водные транспортные средства без двигателей (кроме весельных лодок). Суды согласились с доводами Ознобихиной, что "Аквакультура" финансировалась Блиновской за счет средств, получаемых за марафоны. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", в ООО "Аквакультура" Алексею Блиновскому с 2017 по 2024 год принадлежало от 100% до 80%, потом компания полностью перешла Миняевой. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.

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