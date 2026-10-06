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Суд в Москве признал банкротом компанию блогера Влада Бумаги

Суд в Москве признал банкротом компанию блогера Влада Бумаги - 06.10.2026, ПРАЙМ

Суд в Москве признал банкротом компанию блогера Влада Бумаги

Арбитражный суд Москвы по заявлению индивидуального предпринимателя Александра Руденко признал банкротом ООО "А4 Трейд" видеоблогера Влада Бумаги (Влад А4),... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T17:21+0300

2026-10-06T17:21+0300

2026-10-06T17:22+0300

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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению индивидуального предпринимателя Александра Руденко признал банкротом ООО "А4 Трейд" видеоблогера Влада Бумаги (Влад А4), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд открыл в компании конкурсное производство. Задолженность перед заявителем в размере чуть более 7,4 миллиона рублей включена в реестр требований кредиторов. Долг перед Руденко возник у компании Бумаги по договору поставки 2023 года. Предприниматель поставил в адрес "А4 Трейда" товар на сумму около 637 тысяч долларов, а покупатель оплатил его не полностью. Этот же суд в феврале взыскал с должника более 30 тысяч долларов долга и около 54 тысяч долларов неустойки. По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ООО "А4 Трейд" - "торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет". Выручка компании в 2025 году составила почти 102 миллиона рублей, при этом она получила чистый убыток в размере свыше 27 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы в августе признал банкротом ООО "А4 Магазин", где у Влада А4 доля 40%. Компания была объявлена банкротом по упрощенной процедуре в связи с тем, что учредители приняли решение ее ликвидировать. Обязательства "А4 Магазина" перед кредиторами, которое это юрлицо не оспаривает, оцениваются в 21 миллион рублей. Влад A4 - белорусский блогер, певец и актер, считается одним из самых популярных русскоязычных блогеров. Он является учредителем семи компаний.

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