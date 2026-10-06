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Суд отложил на 19 ноября рассмотрение иска к Captum Limited - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Суд отложил на 19 ноября рассмотрение иска к Captum Limited
Суд отложил на 19 ноября рассмотрение иска к Captum Limited - 06.10.2026, ПРАЙМ
Суд отложил на 19 ноября рассмотрение иска к Captum Limited
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Калининградской области во вторник отложил на 19 ноября рассмотрение иска ООО "Эрпорт менеджмент компани... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T19:56+0300
2026-10-06T19:56+0300
бизнес
россия
аэропорт домодедово
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Калининградской области во вторник отложил на 19 ноября рассмотрение иска ООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед", которое входит в группу компаний аэропорта "Домодедово", к кипрской компании Captum Limited о взыскании более 500 миллионов рублей долга долга по договору займа, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте - об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 19.11.2026 15.00", - сообщается в карточке дела. Причина переноса слушаний пока не уточняется. Иск "Эрпорт менеджмент компани лимитед" принят к производству июле 2025 года, его рассмотрение неоднократно откладывалось. Согласно материалам дела, истец просит взыскать с Captum Limited около 500,6 миллиона рублей задолженности по договору процентного займа, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. В обеспечение иска при его принятии к производству арбитражный суд Калининградской области наложил арест на имущество компаний "Дом-инвест", "Форум-инвест" и "Мера-инвест", которые привлечены к делу в качестве третьих лиц. В августе 2025 года в дело вступила Генпрокуратура РФ.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия, аэропорт домодедово
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Домодедово
19:56 06.10.2026
 
Суд отложил на 19 ноября рассмотрение иска к Captum Limited

Суд отложил на 19 ноября рассмотрение иска "Домодедово" к Captum Limited

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Калининградской области во вторник отложил на 19 ноября рассмотрение иска ООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед", которое входит в группу компаний аэропорта "Домодедово", к кипрской компании Captum Limited о взыскании более 500 миллионов рублей долга долга по договору займа, следует из материалов дела.
"Информация о принятом судебном акте - об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 19.11.2026 15.00", - сообщается в карточке дела.
Причина переноса слушаний пока не уточняется. Иск "Эрпорт менеджмент компани лимитед" принят к производству июле 2025 года, его рассмотрение неоднократно откладывалось.
Согласно материалам дела, истец просит взыскать с Captum Limited около 500,6 миллиона рублей задолженности по договору процентного займа, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.
В обеспечение иска при его принятии к производству арбитражный суд Калининградской области наложил арест на имущество компаний "Дом-инвест", "Форум-инвест" и "Мера-инвест", которые привлечены к делу в качестве третьих лиц.
В августе 2025 года в дело вступила Генпрокуратура РФ.
 
БизнесРОССИЯаэропорт Домодедово
 
 
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