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Суд отложил на 19 ноября рассмотрение иска к Captum Limited

Суд отложил на 19 ноября рассмотрение иска к Captum Limited - 06.10.2026, ПРАЙМ

Суд отложил на 19 ноября рассмотрение иска к Captum Limited

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Калининградской области во вторник отложил на 19 ноября рассмотрение иска ООО "Эрпорт менеджмент компани... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T19:56+0300

2026-10-06T19:56+0300

2026-10-06T19:56+0300

бизнес

россия

аэропорт домодедово

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Калининградской области во вторник отложил на 19 ноября рассмотрение иска ООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед", которое входит в группу компаний аэропорта "Домодедово", к кипрской компании Captum Limited о взыскании более 500 миллионов рублей долга долга по договору займа, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте - об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 19.11.2026 15.00", - сообщается в карточке дела. Причина переноса слушаний пока не уточняется. Иск "Эрпорт менеджмент компани лимитед" принят к производству июле 2025 года, его рассмотрение неоднократно откладывалось. Согласно материалам дела, истец просит взыскать с Captum Limited около 500,6 миллиона рублей задолженности по договору процентного займа, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. В обеспечение иска при его принятии к производству арбитражный суд Калининградской области наложил арест на имущество компаний "Дом-инвест", "Форум-инвест" и "Мера-инвест", которые привлечены к делу в качестве третьих лиц. В августе 2025 года в дело вступила Генпрокуратура РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, аэропорт домодедово