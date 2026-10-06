https://1prime.ru/20261006/sudno-873993119.html

МИД Азербайджана сообщил об атаке дронов на грузовое судно в Черном море

МИД Азербайджана сообщил об атаке дронов на грузовое судно в Черном море - 06.10.2026, ПРАЙМ

МИД Азербайджана сообщил об атаке дронов на грузовое судно в Черном море

Грузовое судно подверглось атаке беспилотников в Черном море, погиб капитан - гражданин Азербайджана, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T15:26+0300

2026-10-06T15:26+0300

2026-10-06T15:26+0300

черное море

азербайджан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873993119.jpg?1791289580

БАКУ, 6 окт - ПРАЙМ. Грузовое судно подверглось атаке беспилотников в Черном море, погиб капитан - гражданин Азербайджана, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. В понедельник МВД Румынии сообщало о пожаре на борту коммерческого судна, находящегося в Черном море в исключительной экономической зоне страны. Судно затонуло, два человека погибли, 11 были спасены. "Пятого октября у берегов Румынии атаке дронов подверглось иностранное грузовое судно "Рояд Мамедов". В результате атаки погиб гражданин Азербайджана, капитан судна Рустам Гасанов, 1974 года рождения. Еще один гражданин республики, Мухаммед Сулейманзаде, 2002 года рождения, числится пропавшим без вести", - говорится в сообщении. В настоящее время идут поисковые мероприятия. В МИД также подчеркнули, что остальные находившиеся на борту граждане Азербайджана спасены, трое из них госпитализированы. "Призываем граждан Азербайджана воздерживаться от поездок в регионы, где идут военные действия и сохраняется нестабильная ситуация, а также от трудовой деятельности в этих зонах и на транспортных средствах, включая суда, следующих по рискованным маршрутам" - говорится в сообщении. В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Так в июле украинские беспилотники нанесли удар в Черном море по турецкому сухогрузу MV Reyhan Sarı, погиб один моряк, еще трое получили ранения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Черное море сейчас мало пригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий киевского режима.

черное море

азербайджан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

черное море, азербайджан