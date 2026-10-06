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МИД Азербайджана сообщил об атаке дронов на грузовое судно в Черном море - 06.10.2026, ПРАЙМ
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МИД Азербайджана сообщил об атаке дронов на грузовое судно в Черном море
МИД Азербайджана сообщил об атаке дронов на грузовое судно в Черном море - 06.10.2026, ПРАЙМ
МИД Азербайджана сообщил об атаке дронов на грузовое судно в Черном море
Грузовое судно подверглось атаке беспилотников в Черном море, погиб капитан - гражданин Азербайджана, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T15:26+0300
2026-10-06T15:26+0300
черное море
азербайджан
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БАКУ, 6 окт - ПРАЙМ. Грузовое судно подверглось атаке беспилотников в Черном море, погиб капитан - гражданин Азербайджана, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. В понедельник МВД Румынии сообщало о пожаре на борту коммерческого судна, находящегося в Черном море в исключительной экономической зоне страны. Судно затонуло, два человека погибли, 11 были спасены. "Пятого октября у берегов Румынии атаке дронов подверглось иностранное грузовое судно "Рояд Мамедов". В результате атаки погиб гражданин Азербайджана, капитан судна Рустам Гасанов, 1974 года рождения. Еще один гражданин республики, Мухаммед Сулейманзаде, 2002 года рождения, числится пропавшим без вести", - говорится в сообщении. В настоящее время идут поисковые мероприятия. В МИД также подчеркнули, что остальные находившиеся на борту граждане Азербайджана спасены, трое из них госпитализированы. "Призываем граждан Азербайджана воздерживаться от поездок в регионы, где идут военные действия и сохраняется нестабильная ситуация, а также от трудовой деятельности в этих зонах и на транспортных средствах, включая суда, следующих по рискованным маршрутам" - говорится в сообщении. В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Так в июле украинские беспилотники нанесли удар в Черном море по турецкому сухогрузу MV Reyhan Sarı, погиб один моряк, еще трое получили ранения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Черное море сейчас мало пригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий киевского режима.
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черное море, азербайджан
Черное море, АЗЕРБАЙДЖАН
15:26 06.10.2026
 
МИД Азербайджана сообщил об атаке дронов на грузовое судно в Черном море

МИД Азербайджана заявил о гибели капитана при атаке дронов на грузовое судно в Черном море

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БАКУ, 6 окт - ПРАЙМ. Грузовое судно подверглось атаке беспилотников в Черном море, погиб капитан - гражданин Азербайджана, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В понедельник МВД Румынии сообщало о пожаре на борту коммерческого судна, находящегося в Черном море в исключительной экономической зоне страны. Судно затонуло, два человека погибли, 11 были спасены.
"Пятого октября у берегов Румынии атаке дронов подверглось иностранное грузовое судно "Рояд Мамедов". В результате атаки погиб гражданин Азербайджана, капитан судна Рустам Гасанов, 1974 года рождения. Еще один гражданин республики, Мухаммед Сулейманзаде, 2002 года рождения, числится пропавшим без вести", - говорится в сообщении.
В настоящее время идут поисковые мероприятия. В МИД также подчеркнули, что остальные находившиеся на борту граждане Азербайджана спасены, трое из них госпитализированы.
"Призываем граждан Азербайджана воздерживаться от поездок в регионы, где идут военные действия и сохраняется нестабильная ситуация, а также от трудовой деятельности в этих зонах и на транспортных средствах, включая суда, следующих по рискованным маршрутам" - говорится в сообщении.
В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Так в июле украинские беспилотники нанесли удар в Черном море по турецкому сухогрузу MV Reyhan Sarı, погиб один моряк, еще трое получили ранения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Черное море сейчас мало пригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий киевского режима.
 
Черное мореАЗЕРБАЙДЖАН
 
 
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