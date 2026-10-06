https://1prime.ru/20261006/tenet-873980375.html

Tenet ожидает роста продаж новых легковых автомобилей в России в 2027 году

Tenet ожидает роста продаж новых легковых автомобилей в России в 2027 году - 06.10.2026, ПРАЙМ

Tenet ожидает роста продаж новых легковых автомобилей в России в 2027 году

Российский автомобильный бренд Tenet ожидает роста продаж новых легковых автомобилей в России в 2027 году на 5%, до 1,4 миллиона единиц, сообщил операционный... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T12:14+0300

2026-10-06T12:14+0300

2026-10-06T13:15+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Tenet ожидает роста продаж новых легковых автомобилей в России в 2027 году на 5%, до 1,4 миллиона единиц, сообщил операционный директор бренда Илья Перминов. "Планирование 2027: рынок и инвестиции… умеренный рост рынка на уровне 5%; объем рынка примерно 1 400 000 (штук - ред.)", - говорится в презентации, представленной топ-менеджером в рамках форума CarX 2026. Ключевыми рыночными факторами, по его словам, станут размер ключевой ставки и доступность кредитов для населения, курс рубля, а также наличие программ господдержки для корпоративного и бюджетного сегментов автомобилей. Также в компании ожидают рост интереса у потребителей к автомобилям на новых источниках энергии, постепенную реализацию отложенного спроса, сформированного в 2026 году, и рост значимости для покупателей стоимости владения автомобилем, которая включает также ежемесячный платеж по кредитам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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