Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Tenet ожидает роста продаж новых легковых автомобилей в России в 2027 году - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/tenet-873980375.html
Tenet ожидает роста продаж новых легковых автомобилей в России в 2027 году
Tenet ожидает роста продаж новых легковых автомобилей в России в 2027 году - 06.10.2026, ПРАЙМ
Tenet ожидает роста продаж новых легковых автомобилей в России в 2027 году
Российский автомобильный бренд Tenet ожидает роста продаж новых легковых автомобилей в России в 2027 году на 5%, до 1,4 миллиона единиц, сообщил операционный... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T12:14+0300
2026-10-06T13:15+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873980375.jpg?1791281729
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Tenet ожидает роста продаж новых легковых автомобилей в России в 2027 году на 5%, до 1,4 миллиона единиц, сообщил операционный директор бренда Илья Перминов. "Планирование 2027: рынок и инвестиции… умеренный рост рынка на уровне 5%; объем рынка примерно 1 400 000 (штук - ред.)", - говорится в презентации, представленной топ-менеджером в рамках форума CarX 2026. Ключевыми рыночными факторами, по его словам, станут размер ключевой ставки и доступность кредитов для населения, курс рубля, а также наличие программ господдержки для корпоративного и бюджетного сегментов автомобилей. Также в компании ожидают рост интереса у потребителей к автомобилям на новых источниках энергии, постепенную реализацию отложенного спроса, сформированного в 2026 году, и рост значимости для покупателей стоимости владения автомобилем, которая включает также ежемесячный платеж по кредитам.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
12:14 06.10.2026 (обновлено: 13:15 06.10.2026)
 
Tenet ожидает роста продаж новых легковых автомобилей в России в 2027 году

Tenet ожидает роста продаж новых легковых автомобилей в России в 2027 году на 5%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Tenet ожидает роста продаж новых легковых автомобилей в России в 2027 году на 5%, до 1,4 миллиона единиц, сообщил операционный директор бренда Илья Перминов.
"Планирование 2027: рынок и инвестиции… умеренный рост рынка на уровне 5%; объем рынка примерно 1 400 000 (штук - ред.)", - говорится в презентации, представленной топ-менеджером в рамках форума CarX 2026.
Ключевыми рыночными факторами, по его словам, станут размер ключевой ставки и доступность кредитов для населения, курс рубля, а также наличие программ господдержки для корпоративного и бюджетного сегментов автомобилей.
Также в компании ожидают рост интереса у потребителей к автомобилям на новых источниках энергии, постепенную реализацию отложенного спроса, сформированного в 2026 году, и рост значимости для покупателей стоимости владения автомобилем, которая включает также ежемесячный платеж по кредитам.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала