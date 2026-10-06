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Топор Джека Николсона из "Сияния" может уйти с молотка за 66 тысяч долларов - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Топор Джека Николсона из "Сияния" может уйти с молотка за 66 тысяч долларов
Топор Джека Николсона из "Сияния" может уйти с молотка за 66 тысяч долларов - 06.10.2026, ПРАЙМ
Топор Джека Николсона из "Сияния" может уйти с молотка за 66 тысяч долларов
Топор, которым герой Джека Николсона в классическом фильме ужасов Стэнли Кубрика "Сияние" прорубил дверь, чтобы ворваться в комнату, где прятались его жена и... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T18:33+0300
2026-10-06T18:33+0300
бизнес
общество
лондон
фильмы
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ЛОНДОН, 6 окт - ПРАЙМ. Топор, которым герой Джека Николсона в классическом фильме ужасов Стэнли Кубрика "Сияние" прорубил дверь, чтобы ворваться в комнату, где прятались его жена и сын, может уйти с молотка в Лондоне за 50 тысяч фунтов стерлингов (66 тысяч долларов). Топор будет выставлен на продажу аукционным домом Bonhams в рамках коллекции из сотен лотов, связанных с Кубриком. Он оценивается в 30-50 тысяч фунтов (39,7 тысячи - 66 тысяч долларов). "Среди лотов аукциона — режиссерское кресло Стэнли Кубрика (оценочная стоимость: 8 тысяч –12 тысяч фунтов стерлингов) (10,6 тысячи - 15,9 тысячи долларов - ред.), костюмы сестер Грейди из фильма "Сияние" (оценочная стоимость: 40 тысяч – 60 тысяч фунтов стерлингов) (52,9 тысячи - 79,5 тысяч долларов - ред.)", - добавляется в пресс-релизе Bonhams. На аукционе также будет представлен оригинальный реквизит из фильма "2001 год: Космическая одиссея", оценочная стоимость которого составляет 600 тысяч – 800 тысяч фунтов стерлингов (794,9 тысячи - 1,06 миллиона долларов). Живой аукцион состоится 3 февраля 2027 года, онлайн-аукцион завершится 4 февраля.
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бизнес, общество , лондон, фильмы
Бизнес, Общество , ЛОНДОН, фильмы
18:33 06.10.2026
 
Топор Джека Николсона из "Сияния" может уйти с молотка за 66 тысяч долларов

Топор Джека Николсона из "Сияния" может уйти с молотка в Лондоне за 66 тысяч долларов

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ЛОНДОН, 6 окт - ПРАЙМ. Топор, которым герой Джека Николсона в классическом фильме ужасов Стэнли Кубрика "Сияние" прорубил дверь, чтобы ворваться в комнату, где прятались его жена и сын, может уйти с молотка в Лондоне за 50 тысяч фунтов стерлингов (66 тысяч долларов).
Топор будет выставлен на продажу аукционным домом Bonhams в рамках коллекции из сотен лотов, связанных с Кубриком. Он оценивается в 30-50 тысяч фунтов (39,7 тысячи - 66 тысяч долларов).
"Среди лотов аукциона — режиссерское кресло Стэнли Кубрика (оценочная стоимость: 8 тысяч –12 тысяч фунтов стерлингов) (10,6 тысячи - 15,9 тысячи долларов - ред.), костюмы сестер Грейди из фильма "Сияние" (оценочная стоимость: 40 тысяч – 60 тысяч фунтов стерлингов) (52,9 тысячи - 79,5 тысяч долларов - ред.)", - добавляется в пресс-релизе Bonhams.
На аукционе также будет представлен оригинальный реквизит из фильма "2001 год: Космическая одиссея", оценочная стоимость которого составляет 600 тысяч – 800 тысяч фунтов стерлингов (794,9 тысячи - 1,06 миллиона долларов).
Живой аукцион состоится 3 февраля 2027 года, онлайн-аукцион завершится 4 февраля.
 
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