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Товарооборот между Россией и Узбекистаном за семь месяцев вырос на 20%
Товарооборот между Россией и Узбекистаном за семь месяцев вырос на 20% - 06.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и Узбекистаном за семь месяцев вырос на 20%
Товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам января-июля текущего года вырос на 20% в годовом выражении и составил около 7,5 миллиардов долларов, заявил... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T19:10+0300
2026-10-06T19:10+0300
2026-10-06T19:10+0300
россия
мировая экономика
узбекистан
денис мантуров
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МОСКВА/ТАШКЕНТ, 6 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам января-июля текущего года вырос на 20% в годовом выражении и составил около 7,5 миллиардов долларов, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
"Невзирая на сложности в мировой экономике товарооборот между Россией и Узбекистаном продолжает демонстрировать устойчивую положительную динамику. По нашим данным, за семь месяцев текущего года он увеличился на 20% и составил порядка 7,5 миллиарда долларов", – приводятся слова Мантурова в сообщении его секретариата.
"Особенно важно, что взаимная торговля развивается в обоих направлениях, растут как российский экспорт, так и наш импорт из Узбекистана", - добавил первый вице-премьер России.
Мантуров и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев провели 27-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в приоритетных отраслях, включая промышленность, энергетику, транспорт, образование, туризм.
Кроме того, торговое представительство РФ в республике сообщило, что 6 октября в Фергане в рамках мероприятий III Совета регионов России и Узбекистана состоялась панельная сессия "Промышленная кооперация и инвестиционные проекты: новые точки экономического роста".
По данным торгпредства, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, выступая на сессии отметил, что стороны переходят от традиционной модели "купить – продать" к более глубокому формату сотрудничества, когда компании двух стран создают совместные производства, локализуют технологии и включаются в единые производственные цепочки.
Так, в республике работают более 3 тысяч предприятий с российским капиталом.
"Участники сессии затронули и другие перспективные направления сотрудничества — расширение инвестиционных стимулов, поддержку совместных предприятий и трансфер технологий. Эти механизмы должны помочь российским и узбекским компаниям запускать новые проекты и расширять промышленную кооперацию между двумя странами", - добавили в торгпредстве.
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россия, мировая экономика, узбекистан, денис мантуров
РОССИЯ, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, Денис Мантуров
Товарооборот между Россией и Узбекистаном за семь месяцев вырос на 20%
Мантуров: товарооборот между Россией и Узбекистаном за семь месяцев вырос на 20%
МОСКВА/ТАШКЕНТ, 6 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам января-июля текущего года вырос на 20% в годовом выражении и составил около 7,5 миллиардов долларов, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
"Невзирая на сложности в мировой экономике товарооборот между Россией и Узбекистаном продолжает демонстрировать устойчивую положительную динамику. По нашим данным, за семь месяцев текущего года он увеличился на 20% и составил порядка 7,5 миллиарда долларов", – приводятся слова Мантурова в сообщении его секретариата.
"Особенно важно, что взаимная торговля развивается в обоих направлениях, растут как российский экспорт, так и наш импорт из Узбекистана", - добавил первый вице-премьер России.
Мантуров и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев провели 27-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в приоритетных отраслях, включая промышленность, энергетику, транспорт, образование, туризм.
Кроме того, торговое представительство РФ в республике сообщило, что 6 октября в Фергане в рамках мероприятий III Совета регионов России и Узбекистана состоялась панельная сессия "Промышленная кооперация и инвестиционные проекты: новые точки экономического роста".
По данным торгпредства, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, выступая на сессии отметил, что стороны переходят от традиционной модели "купить – продать" к более глубокому формату сотрудничества, когда компании двух стран создают совместные производства, локализуют технологии и включаются в единые производственные цепочки.
Так, в республике работают более 3 тысяч предприятий с российским капиталом.
"Участники сессии затронули и другие перспективные направления сотрудничества — расширение инвестиционных стимулов, поддержку совместных предприятий и трансфер технологий. Эти механизмы должны помочь российским и узбекским компаниям запускать новые проекты и расширять промышленную кооперацию между двумя странами", - добавили в торгпредстве.