Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот между Россией и Узбекистаном за семь месяцев вырос на 20% - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/tovarooborot-874003378.html
Товарооборот между Россией и Узбекистаном за семь месяцев вырос на 20%
Товарооборот между Россией и Узбекистаном за семь месяцев вырос на 20% - 06.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и Узбекистаном за семь месяцев вырос на 20%
Товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам января-июля текущего года вырос на 20% в годовом выражении и составил около 7,5 миллиардов долларов, заявил... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T19:10+0300
2026-10-06T19:10+0300
россия
мировая экономика
узбекистан
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874003378.jpg?1791303058
МОСКВА/ТАШКЕНТ, 6 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам января-июля текущего года вырос на 20% в годовом выражении и составил около 7,5 миллиардов долларов, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Невзирая на сложности в мировой экономике товарооборот между Россией и Узбекистаном продолжает демонстрировать устойчивую положительную динамику. По нашим данным, за семь месяцев текущего года он увеличился на 20% и составил порядка 7,5 миллиарда долларов", – приводятся слова Мантурова в сообщении его секретариата. "Особенно важно, что взаимная торговля развивается в обоих направлениях, растут как российский экспорт, так и наш импорт из Узбекистана", - добавил первый вице-премьер России. Мантуров и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев провели 27-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в приоритетных отраслях, включая промышленность, энергетику, транспорт, образование, туризм. Кроме того, торговое представительство РФ в республике сообщило, что 6 октября в Фергане в рамках мероприятий III Совета регионов России и Узбекистана состоялась панельная сессия "Промышленная кооперация и инвестиционные проекты: новые точки экономического роста". По данным торгпредства, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, выступая на сессии отметил, что стороны переходят от традиционной модели "купить – продать" к более глубокому формату сотрудничества, когда компании двух стран создают совместные производства, локализуют технологии и включаются в единые производственные цепочки. Так, в республике работают более 3 тысяч предприятий с российским капиталом. "Участники сессии затронули и другие перспективные направления сотрудничества — расширение инвестиционных стимулов, поддержку совместных предприятий и трансфер технологий. Эти механизмы должны помочь российским и узбекским компаниям запускать новые проекты и расширять промышленную кооперацию между двумя странами", - добавили в торгпредстве.
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, узбекистан, денис мантуров
РОССИЯ, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, Денис Мантуров
19:10 06.10.2026
 
Товарооборот между Россией и Узбекистаном за семь месяцев вырос на 20%

Мантуров: товарооборот между Россией и Узбекистаном за семь месяцев вырос на 20%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА/ТАШКЕНТ, 6 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам января-июля текущего года вырос на 20% в годовом выражении и составил около 7,5 миллиардов долларов, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
"Невзирая на сложности в мировой экономике товарооборот между Россией и Узбекистаном продолжает демонстрировать устойчивую положительную динамику. По нашим данным, за семь месяцев текущего года он увеличился на 20% и составил порядка 7,5 миллиарда долларов", – приводятся слова Мантурова в сообщении его секретариата.
"Особенно важно, что взаимная торговля развивается в обоих направлениях, растут как российский экспорт, так и наш импорт из Узбекистана", - добавил первый вице-премьер России.
Мантуров и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев провели 27-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в приоритетных отраслях, включая промышленность, энергетику, транспорт, образование, туризм.
Кроме того, торговое представительство РФ в республике сообщило, что 6 октября в Фергане в рамках мероприятий III Совета регионов России и Узбекистана состоялась панельная сессия "Промышленная кооперация и инвестиционные проекты: новые точки экономического роста".
По данным торгпредства, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, выступая на сессии отметил, что стороны переходят от традиционной модели "купить – продать" к более глубокому формату сотрудничества, когда компании двух стран создают совместные производства, локализуют технологии и включаются в единые производственные цепочки.
Так, в республике работают более 3 тысяч предприятий с российским капиталом.
"Участники сессии затронули и другие перспективные направления сотрудничества — расширение инвестиционных стимулов, поддержку совместных предприятий и трансфер технологий. Эти механизмы должны помочь российским и узбекским компаниям запускать новые проекты и расширять промышленную кооперацию между двумя странами", - добавили в торгпредстве.
 
РОССИЯМировая экономикаУЗБЕКИСТАНДенис Мантуров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала