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Fix Price начала продавать товары на сербском маркетплейсе Glovo - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Fix Price начала продавать товары на сербском маркетплейсе Glovo
Fix Price начала продавать товары на сербском маркетплейсе Glovo - 06.10.2026, ПРАЙМ
Fix Price начала продавать товары на сербском маркетплейсе Glovo
Fix Price Group PLC, одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, начала продавать свои товары на сербском маркетплейсе | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T16:51+0300
2026-10-06T16:51+0300
бизнес
белград
латвия
грузия
fix price
ведомости
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Fix Price Group PLC, одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, начала продавать свои товары на сербском маркетплейсе Glovo, сообщает представитель сети. "Группа Fix Price запустила продажи на сербском маркетплейсе Glovo, аудитория которого составляет 520 тысяч активных покупателей", - пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя сети. Как сообщает издание, заказ доступен из Белграда, Нови-Сада и Панчево, где уже открыты магазины сети. Кроме того, курьеры платформы могут доставить товары, стоимость доставки рассчитывается индивидуально, в среднем она составляет около 250 сербских динаров (205,52 рубля), отмечает газета. Партнерство с маркетплейсом позволит Fix Price расширить аудиторию за счет пользователей платформы, отметил представитель сети. Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основанная в 2007 году. На сегодняшний день сеть насчитывает более 8 тысяч магазинов в Латвии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Белоруссии, России, Монголии, ОАЭ и Сербии.
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192
40
192
40
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бизнес, белград, латвия, грузия, fix price, ведомости
Бизнес, БЕЛГРАД, ЛАТВИЯ, ГРУЗИЯ, Fix Price, Ведомости
16:51 06.10.2026
 
Fix Price начала продавать товары на сербском маркетплейсе Glovo

Fix Price начала продавать товары на сербском маркетплейсе Glovo

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Fix Price Group PLC, одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, начала продавать свои товары на сербском маркетплейсе Glovo, сообщает представитель сети.
"Группа Fix Price запустила продажи на сербском маркетплейсе Glovo, аудитория которого составляет 520 тысяч активных покупателей", - пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя сети.
Как сообщает издание, заказ доступен из Белграда, Нови-Сада и Панчево, где уже открыты магазины сети.
Кроме того, курьеры платформы могут доставить товары, стоимость доставки рассчитывается индивидуально, в среднем она составляет около 250 сербских динаров (205,52 рубля), отмечает газета.
Партнерство с маркетплейсом позволит Fix Price расширить аудиторию за счет пользователей платформы, отметил представитель сети.
Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основанная в 2007 году. На сегодняшний день сеть насчитывает более 8 тысяч магазинов в Латвии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Белоруссии, России, Монголии, ОАЭ и Сербии.
 
БизнесБЕЛГРАДЛАТВИЯГРУЗИЯFix PriceВедомости
 
 
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