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Fix Price начала продавать товары на сербском маркетплейсе Glovo

Fix Price начала продавать товары на сербском маркетплейсе Glovo - 06.10.2026, ПРАЙМ

Fix Price начала продавать товары на сербском маркетплейсе Glovo

Fix Price Group PLC, одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, начала продавать свои товары на сербском маркетплейсе | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T16:51+0300

2026-10-06T16:51+0300

2026-10-06T16:51+0300

бизнес

белград

латвия

грузия

fix price

ведомости

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Fix Price Group PLC, одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, начала продавать свои товары на сербском маркетплейсе Glovo, сообщает представитель сети. "Группа Fix Price запустила продажи на сербском маркетплейсе Glovo, аудитория которого составляет 520 тысяч активных покупателей", - пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя сети. Как сообщает издание, заказ доступен из Белграда, Нови-Сада и Панчево, где уже открыты магазины сети. Кроме того, курьеры платформы могут доставить товары, стоимость доставки рассчитывается индивидуально, в среднем она составляет около 250 сербских динаров (205,52 рубля), отмечает газета. Партнерство с маркетплейсом позволит Fix Price расширить аудиторию за счет пользователей платформы, отметил представитель сети. Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основанная в 2007 году. На сегодняшний день сеть насчитывает более 8 тысяч магазинов в Латвии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Белоруссии, России, Монголии, ОАЭ и Сербии.

белград

латвия

грузия

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бизнес, белград, латвия, грузия, fix price, ведомости