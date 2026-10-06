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Трамп разрешил водителям использовать маркированное дизельное топливо - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп разрешил водителям использовать маркированное дизельное топливо
Трамп разрешил водителям использовать маркированное дизельное топливо - 06.10.2026, ПРАЙМ
Трамп разрешил водителям использовать маркированное дизельное топливо
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, временно разрешающий всем автомобилистам использовать на дорогах общего пользования маркированное... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:07+0300
2026-10-06T13:07+0300
сша
иран
дональд трамп
топливо
дизельное топливо
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ВАШИНГТОН, 6 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, временно разрешающий всем автомобилистам использовать на дорогах общего пользования маркированное дизельное топливо и предоставляющий отсрочку по федеральным топливным налогам, следует из опубликованного документа. Маркированное "красное" топливо традиционно предназначено исключительно для сельскохозяйственной и строительной техники, однако на фоне резкого роста цен администрация до конца года сняла ограничения на его использование. "Сегодня вечером я подпишу исторический указ, который официально отменит требование об использовании (красного дизельного топлива — ред.) только вне дорог и позволит любому покупать не облагаемое налогом топливо для любых целей", — заявил Трамп во время выступления в штате Небраска. Согласно тексту указа, министерство финансов США должно предоставить налогоплательщикам отсрочку по уплате федеральных сборов на дизтопливо до 31 декабря 2026 года без начисления пеней и процентов. Одновременно Службе внутренних доходов США предписано не штрафовать водителей за использование "красного" топлива на трассах. По данным администрации, федеральный налог составляет 24,4 цента за галлон. Как пояснили в Белом доме, отсрочка в совокупности с отменой региональных сборов, к чему Вашингтон призвал власти штатов, позволит дальнобойщикам экономить более 100 долларов при каждой заправке. Чтобы не допустить дефицита, министерству сельского хозяйства США поручено обеспечить бесперебойные поставки маркированного топлива фермерам. Как отмечает телеканал NBC News, инициатива американского лидера продиктована нехваткой нефтеперерабатывающих мощностей и скачком цен на энергоносители. С начала конфликта в Иране стоимость дизельного топлива в США взлетела более чем на 70%, говорится в материале. В понедельник издание Politico сообщало о подготовке Белым домом экстренных мер по сдерживанию цен на топливо на фоне опасений республиканцев потерять большинство в конгрессе на ноябрьских выборах. Незадолго до этого Трамп объявил о договоренности с европейскими странами высвободить значительные объемы дизтоплива из стратегических резервов для стабилизации рынка, исключив возможность введения запрета на экспорт американских энергоносителей.
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сша, иран, дональд трамп, топливо, дизельное топливо
США, ИРАН, Дональд Трамп, топливо, дизельное топливо
13:07 06.10.2026
 
Трамп разрешил водителям использовать маркированное дизельное топливо

Трамп подписал указ, разрешающий водителям использовать маркированное дизельное топливо

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ВАШИНГТОН, 6 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, временно разрешающий всем автомобилистам использовать на дорогах общего пользования маркированное дизельное топливо и предоставляющий отсрочку по федеральным топливным налогам, следует из опубликованного документа.
Маркированное "красное" топливо традиционно предназначено исключительно для сельскохозяйственной и строительной техники, однако на фоне резкого роста цен администрация до конца года сняла ограничения на его использование.
"Сегодня вечером я подпишу исторический указ, который официально отменит требование об использовании (красного дизельного топлива — ред.) только вне дорог и позволит любому покупать не облагаемое налогом топливо для любых целей", — заявил Трамп во время выступления в штате Небраска.
Согласно тексту указа, министерство финансов США должно предоставить налогоплательщикам отсрочку по уплате федеральных сборов на дизтопливо до 31 декабря 2026 года без начисления пеней и процентов. Одновременно Службе внутренних доходов США предписано не штрафовать водителей за использование "красного" топлива на трассах.
По данным администрации, федеральный налог составляет 24,4 цента за галлон. Как пояснили в Белом доме, отсрочка в совокупности с отменой региональных сборов, к чему Вашингтон призвал власти штатов, позволит дальнобойщикам экономить более 100 долларов при каждой заправке. Чтобы не допустить дефицита, министерству сельского хозяйства США поручено обеспечить бесперебойные поставки маркированного топлива фермерам.
Как отмечает телеканал NBC News, инициатива американского лидера продиктована нехваткой нефтеперерабатывающих мощностей и скачком цен на энергоносители. С начала конфликта в Иране стоимость дизельного топлива в США взлетела более чем на 70%, говорится в материале.
В понедельник издание Politico сообщало о подготовке Белым домом экстренных мер по сдерживанию цен на топливо на фоне опасений республиканцев потерять большинство в конгрессе на ноябрьских выборах. Незадолго до этого Трамп объявил о договоренности с европейскими странами высвободить значительные объемы дизтоплива из стратегических резервов для стабилизации рынка, исключив возможность введения запрета на экспорт американских энергоносителей.
 
СШАИРАНДональд Трамптопливодизельное топливо
 
 
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