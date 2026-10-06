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"Он безумен": губернатор Калифорнии ответил Трампу на слова о Лос-Анджелесе - 06.10.2026, ПРАЙМ
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"Он безумен": губернатор Калифорнии ответил Трампу на слова о Лос-Анджелесе
"Он безумен": губернатор Калифорнии ответил Трампу на слова о Лос-Анджелесе - 06.10.2026, ПРАЙМ
"Он безумен": губернатор Калифорнии ответил Трампу на слова о Лос-Анджелесе
Комментарии президента США Дональда Трампа о том, что Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном, опасны, заявил губернатор... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T16:54+0300
2026-10-06T16:54+0300
общество
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калифорния
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ВАШИНГТОН, 6 окт - ПРАЙМ. Комментарии президента США Дональда Трампа о том, что Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном, опасны, заявил губернатор Калифорнии, где находятся эти города, Гэвин Ньюсом. Выступая перед избирателями в понедельник Трамп допустил, что два мегаполиса могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном, однако назвал это "малой ценой" за завершение войны, которая и так почти закончилась. "После того, как он отправил нацгвардию и морпехов занять Калифорнию, Дональд Трамп теперь говорит, что нашим врагам стоит "уничтожить" Лос-Анджелес и Сан-Диего. Он безумен и опасен", - написал губернатор на своей странице в соцсети X. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные в июле провели несколько серий ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
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общество , иран, дональд трамп, калифорния, сша
Общество , ИРАН, Дональд Трамп, Калифорния, США
16:54 06.10.2026
 
"Он безумен": губернатор Калифорнии ответил Трампу на слова о Лос-Анджелесе

Губернатор Калифорнии Ньюсом назвал Трампа опасным из-за слов об уничтожении Лос-Анджелеса

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2026
© AP Photo / Ben Curtis
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ВАШИНГТОН, 6 окт - ПРАЙМ. Комментарии президента США Дональда Трампа о том, что Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном, опасны, заявил губернатор Калифорнии, где находятся эти города, Гэвин Ньюсом.
Выступая перед избирателями в понедельник Трамп допустил, что два мегаполиса могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном, однако назвал это "малой ценой" за завершение войны, которая и так почти закончилась.
"После того, как он отправил нацгвардию и морпехов занять Калифорнию, Дональд Трамп теперь говорит, что нашим врагам стоит "уничтожить" Лос-Анджелес и Сан-Диего. Он безумен и опасен", - написал губернатор на своей странице в соцсети X.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные в июле провели несколько серий ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
 
ОбществоИРАНДональд ТрампКалифорнияСША
 
 
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