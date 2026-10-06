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СМИ: Трамп вложит 6,6 миллиарда долларов в новую верфь для подлодок ВМС США

СМИ: Трамп вложит 6,6 миллиарда долларов в новую верфь для подлодок ВМС США - 06.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: Трамп вложит 6,6 миллиарда долларов в новую верфь для подлодок ВМС США

Президент США Дональд Трамп намерен инвестировать 6,6 миллиарда долларов в строительство верфи в штате Мэриленд для производства подводных лодок совместно с... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T18:44+0300

2026-10-06T18:44+0300

2026-10-06T18:44+0300

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ВАШИНГТОН, 6 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп намерен инвестировать 6,6 миллиарда долларов в строительство верфи в штате Мэриленд для производства подводных лодок совместно с оборонной компанией Anduril, сообщает телеканал News Nation со ссылкой на американских чиновников. Ранее агентство Блумберг передавало, что Anduril планирует вложить 3,7 миллиарда долларов в строительство верфи в Мэриленде для производства компонентов атомных подводных лодок класса Virginia. "Президент Трамп объявит об инвестициях в судостроение в размере 6,6 миллиарда долларов на создание верфи Sparrows Point в Балтиморе, штат Мэриленд. Проект будет реализован в партнерстве с Anduril Industries и предусматривает создание в Балтиморе судостроительного предприятия, ориентированного на производство подводных лодок для оборонных нужд", - написала в соцсети X корреспондент News Nation Ханна Брандт. В Белом доме заявили, что развитие судостроения необходимо для национальной безопасности США. По словам источника телеканала, проект направлен на восстановление морского превосходства США над иностранными конкурентами за счет расширения судостроительных мощностей страны.

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технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп