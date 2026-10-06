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В Пермском крае перекрыли трассу до города Чусовой из-за карстового провала

В Пермском крае перекрыли трассу до города Чусовой из-за карстового провала - 06.10.2026, ПРАЙМ

В Пермском крае перекрыли трассу до города Чусовой из-за карстового провала

Движение на трассе в Пермском крае до города Чусового перекрыто из-за карстового провала, автобусы будут запущены по альтернативной дороге, сообщает... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T23:15+0300

2026-10-06T23:15+0300

2026-10-06T23:15+0300

бизнес

пермский край

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ПЕРМЬ, 6 окт - ПРАЙМ. Движение на трассе в Пермском крае до города Чусового перекрыто из-за карстового провала, автобусы будут запущены по альтернативной дороге, сообщает региональный минтранс. "На 19-м километре автодороги Полазна – Чусовой вблизи остановки "Отворот на Кривое" между поселками Дивья и Ветляны образовался большой карстовый провал! Движение по участку временно остановлено", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на месте работают дорожные службы, решается вопрос ликвидации провала. Автомобилистам предложено воспользоваться объездной дорогой через Кунгур и Березники. Автобусные межмуниципальные маршруты Чусовского направления в среду также поедут через Кунгур и Березники. На опубликованных в пермских пабликах в соцсетях фото с места инцидента виден глубокий провал в асфальтовом покрытии, который занимает обочину и полностью одну из полос дороги. Карстовые провалы - это деформации земной поверхности, образующиеся из-за обрушения толщи грунтов над полостями в карстовых породах. В Кунгуре в Пермском крае из-за активных карстовых процессов неоднократно происходили опасные провалы почвы вблизи зданий, один из них был размером с трехэтажный дом.

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бизнес, пермский край