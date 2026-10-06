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ЦБ выпустит в обращение новую памятную серебряную монету - 06.10.2026, ПРАЙМ
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ЦБ выпустит в обращение новую памятную серебряную монету
ЦБ выпустит в обращение новую памятную серебряную монету - 06.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ выпустит в обращение новую памятную серебряную монету
Банк России 7 октября выпустит в обращение памятную серебряную монету "Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь, город Псков" серии "Памятники... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:21+0300
2026-10-06T13:24+0300
россия
банк россии
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Банк России 7 октября выпустит в обращение памятную серебряную монету "Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь, город Псков" серии "Памятники архитектуры России" номиналом 3 рубля, сообщил регулятор. "Банк России 7 октября 2026 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь, город Псков" серии "Памятники архитектуры России", - говорится в сообщении. Диаметр монеты - 39 миллиметров. На лицевой и оборотной сторонах по окружности имеется выступающий кант, а боковая поверхность рифленая. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России и надписи: в верхней части - "Российская Федерация", в нижней - "Банк России", номинал монеты "3 рубля" и год выпуска "2026 г". На оборотной стороне расположено рельефное изображение Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря на фоне деревьев и бликов воды, выполненных в технике лазерного матирования. Также имеются рельефные надписи: по окружности - "Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь" на фоне выполненного в технике лазерного матирования орнамента, в нижней части монеты - "Псков". Тираж монеты - 3 тысячи штук. "Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - уточнил регулятор. Псковский Спасо-Преображенский Мирожский монастырь является одной из древнейших в России обителей, главная святыня которого - Спасо-Преображенский собор с уникальными фресками XII века.
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россия, банк россии
РОССИЯ, Банк России
13:21 06.10.2026 (обновлено: 13:24 06.10.2026)
 
ЦБ выпустит в обращение новую памятную серебряную монету

ЦБ выпустит в обращение серебряную монету, посвященную Мирожскому мужскому монастырю

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Банк России 7 октября выпустит в обращение памятную серебряную монету "Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь, город Псков" серии "Памятники архитектуры России" номиналом 3 рубля, сообщил регулятор.
"Банк России 7 октября 2026 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь, город Псков" серии "Памятники архитектуры России", - говорится в сообщении.
Диаметр монеты - 39 миллиметров. На лицевой и оборотной сторонах по окружности имеется выступающий кант, а боковая поверхность рифленая.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России и надписи: в верхней части - "Российская Федерация", в нижней - "Банк России", номинал монеты "3 рубля" и год выпуска "2026 г".
На оборотной стороне расположено рельефное изображение Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря на фоне деревьев и бликов воды, выполненных в технике лазерного матирования. Также имеются рельефные надписи: по окружности - "Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь" на фоне выполненного в технике лазерного матирования орнамента, в нижней части монеты - "Псков".
Тираж монеты - 3 тысячи штук.
"Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - уточнил регулятор.
Псковский Спасо-Преображенский Мирожский монастырь является одной из древнейших в России обителей, главная святыня которого - Спасо-Преображенский собор с уникальными фресками XII века.
 
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