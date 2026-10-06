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ЦБ допустил первые депозитарии и криптообменники к работе на финрынке

ЦБ допустил первые депозитарии и криптообменники к работе на финрынке - 06.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ допустил первые депозитарии и криптообменники к работе на финрынке

Банк России допустил первые цифровые депозитарии и криптообменники к работе на финансовом рынке, сообщает регулятор. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T18:52+0300

2026-10-06T18:52+0300

2026-10-06T18:58+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Банк России допустил первые цифровые депозитарии и криптообменники к работе на финансовом рынке, сообщает регулятор. "В реестр цифровых депозитариев внесены 5 первых организаций, а в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, – 4. Эти участники получили допуск на финансовый рынок на основании переходных положений закона "О цифровых валютах и цифровых правах", вступившего в силу с 1 сентября 2026 года", - говорится в сообщении. Среди первых цифровых депозитариев – ВТБ, Сбербанк, "Атомайз", цифровых "обменников" - ВТБ, "Т-инвест лаб", ООО "Зефир" и ООО "Система-крипто". С даты включения в реестры такие организации должны соблюдать правила совершения и учета сделок и операций с цифровыми валютами и цифровыми правами, а до 1 сентября 2027 года привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства о цифровых валютах и цифровых правах, поясняет ЦБ. Цифровые депозитарии могут оказывать услуги по учету и переходу цифровых валют и цифровых прав, предоставлять клиентам доступ к адресам-идентификаторам, на которых учитываются такие активы. Криптообменники могут покупать и продавать цифровые валюты от своего имени и за свой счет вне организованных торгов, также поясняет регулятор.

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финансы, банки, втб, банк россии, сбербанк