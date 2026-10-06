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Цена на золото опустилась ниже $4 150 за тройскую унцию

Цена на золото опустилась ниже $4 150 за тройскую унцию - 06.10.2026, ПРАЙМ

Цена на золото опустилась ниже $4 150 за тройскую унцию

Биржевая стоимость золота в мире опускалась ниже 4 150 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T06:32+0300

2026-10-06T06:32+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире опускалась ниже 4 150 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 5.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась до 4 142,49 доллара за тройскую унцию. Позднее показатель перешел к росту и по состоянию на 5.56 мск составляет 4 163,92 доллара, что больше предыдущего закрытия на 7,12 доллара, или на 0,17%.

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