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Цена на золото опустилась ниже $4 150 за тройскую унцию
Цена на золото опустилась ниже $4 150 за тройскую унцию - 06.10.2026, ПРАЙМ
Цена на золото опустилась ниже $4 150 за тройскую унцию
Биржевая стоимость золота в мире опускалась ниже 4 150 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T06:32+0300
2026-10-06T06:32+0300
2026-10-06T06:32+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире опускалась ниже 4 150 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 5.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась до 4 142,49 доллара за тройскую унцию. Позднее показатель перешел к росту и по состоянию на 5.56 мск составляет 4 163,92 доллара, что больше предыдущего закрытия на 7,12 доллара, или на 0,17%.
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рынок, торги, comex
Цена на золото опустилась ниже $4 150 за тройскую унцию
Цена на золото опустилась ниже 4 150 долларов за тройскую унцию
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире опускалась ниже 4 150 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 5.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась до 4 142,49 доллара за тройскую унцию. Позднее показатель перешел к росту и по состоянию на 5.56 мск составляет 4 163,92 доллара, что больше предыдущего закрытия на 7,12 доллара, или на 0,17%.