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Цена на золото в течение 12 месяцев вырастет до $5013 за унцию

Цена на золото в течение 12 месяцев вырастет до $5013 за унцию - 06.10.2026, ПРАЙМ

Цена на золото в течение 12 месяцев вырастет до $5013 за унцию

Цена на золото в течение следующих 12 месяцев вырастет до 5013 долларов за тройскую унцию, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на прогноз участников заседания... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T19:53+0300

2026-10-06T19:53+0300

2026-10-06T19:53+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Цена на золото в течение следующих 12 месяцев вырастет до 5013 долларов за тройскую унцию, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на прогноз участников заседания Лондонской ассоциации драгоценных металлов (LBMA). "Участники ежегодного собрания Лондонской ассоциации драгоценных металлов, проходящего в итальянском городе Сорренто, во вторник спрогнозировали, что в течение следующих 12 месяцев цена на золото достигнет 5013 долларов за тройскую унцию", - пишет агентство. Годом ранее, отмечает Рейтер, члены ассоциации ждали, что к настоящему моменту стоимость драгоценного металла составит 4980 долларов. Во вторник цена на золото торгуется в районе 4190 долларов за тройскую унцию. Кроме того, согласно прогнозам участников собрания LBMA, стоимость серебра через год вырастет до 97 долларов за тройскую унцию с текущего уровня примерно в 62 доллара. Цены на платину и палладий через 12 месяцев члены ассоциации прогнозируют в 1914 и 1415 долларов за унцию соответственно. На данный момент стоимость платины составляет 1710 долларов, палладия - 1175 долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40