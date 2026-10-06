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Цена на золото в течение 12 месяцев вырастет до $5013 за унцию - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Цена на золото в течение 12 месяцев вырастет до $5013 за унцию
Цена на золото в течение 12 месяцев вырастет до $5013 за унцию - 06.10.2026, ПРАЙМ
Цена на золото в течение 12 месяцев вырастет до $5013 за унцию
Цена на золото в течение следующих 12 месяцев вырастет до 5013 долларов за тройскую унцию, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на прогноз участников заседания... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T19:53+0300
2026-10-06T19:53+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Цена на золото в течение следующих 12 месяцев вырастет до 5013 долларов за тройскую унцию, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на прогноз участников заседания Лондонской ассоциации драгоценных металлов (LBMA). "Участники ежегодного собрания Лондонской ассоциации драгоценных металлов, проходящего в итальянском городе Сорренто, во вторник спрогнозировали, что в течение следующих 12 месяцев цена на золото достигнет 5013 долларов за тройскую унцию", - пишет агентство. Годом ранее, отмечает Рейтер, члены ассоциации ждали, что к настоящему моменту стоимость драгоценного металла составит 4980 долларов. Во вторник цена на золото торгуется в районе 4190 долларов за тройскую унцию. Кроме того, согласно прогнозам участников собрания LBMA, стоимость серебра через год вырастет до 97 долларов за тройскую унцию с текущего уровня примерно в 62 доллара. Цены на платину и палладий через 12 месяцев члены ассоциации прогнозируют в 1914 и 1415 долларов за унцию соответственно. На данный момент стоимость платины составляет 1710 долларов, палладия - 1175 долларов.
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192
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19:53 06.10.2026
 
Цена на золото в течение 12 месяцев вырастет до $5013 за унцию

Reuters: цена на золото в ближайшие 12 месяцев вырастет до $5013 за тройскую унцию

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Цена на золото в течение следующих 12 месяцев вырастет до 5013 долларов за тройскую унцию, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на прогноз участников заседания Лондонской ассоциации драгоценных металлов (LBMA).
"Участники ежегодного собрания Лондонской ассоциации драгоценных металлов, проходящего в итальянском городе Сорренто, во вторник спрогнозировали, что в течение следующих 12 месяцев цена на золото достигнет 5013 долларов за тройскую унцию", - пишет агентство.
Годом ранее, отмечает Рейтер, члены ассоциации ждали, что к настоящему моменту стоимость драгоценного металла составит 4980 долларов. Во вторник цена на золото торгуется в районе 4190 долларов за тройскую унцию.
Кроме того, согласно прогнозам участников собрания LBMA, стоимость серебра через год вырастет до 97 долларов за тройскую унцию с текущего уровня примерно в 62 доллара.
Цены на платину и палладий через 12 месяцев члены ассоциации прогнозируют в 1914 и 1415 долларов за унцию соответственно. На данный момент стоимость платины составляет 1710 долларов, палладия - 1175 долларов.
 
 
 
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