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Правительство абсорбирует ликвидность на 22 миллиардов рублей, ожидает ЦБ

Правительство абсорбирует ликвидность на 22 миллиардов рублей, ожидает ЦБ - 06.10.2026, ПРАЙМ

Правительство абсорбирует ликвидность на 22 миллиардов рублей, ожидает ЦБ

Банк России ожидает, что правительство за период с 7 по 13 октября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза,... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T11:33+0300

2026-10-06T11:33+0300

2026-10-06T11:33+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 7 по 13 октября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 30 сентября по 6 октября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало банковскую ликвидность на те же 22 миллиарда рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 185 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне ЦБ повысит ликвидность банковского сектора на 78 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 5,928 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя в объеме 5,84 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

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